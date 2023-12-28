Как удалить пятна от кофе с одежды: семь проверенных способов

Независимо от того, что вы пьете – эспрессо или латте – пятно от кофе на любимой блузке или брюках может принести немало хлопот.

Есть несколько способов, как удалить пятна от кофе с одежды. И тот, который лучше вам подойдет, в основном зависит от материала, из которого сделана испачканная одежда. Деликатные, тонкие ткани лучше всего обрабатывать специальными препаратами, чтобы не повредить их, пишет Born2be.

Совет 1.

Немедленно промокните пятно: как только кофе попадает на ткань, немедленно промокните его сухой тканью или бумажным полотенцем. Чем быстрее вы начнете удалять пятно, тем легче будет его полностью удалить.

Совет 2.

Промывание холодной водой: поместите пятно под холодную проточную воду на несколько минут. Это поможет смыть остатки кофе и предотвратить его проникновение глубже в ткань.

Совет 3.

Применение хозяйственного мыла: нанесите небольшое количество хозяйственного мыла или стирального порошка непосредственно на пятно. Аккуратно вотрите его в ткань, а затем ополосните холодной водой.

Совет 4.

Смесь уксуса и пищевой соды: смешайте равные части уксуса и пищевой соды, чтобы получилась паста. Нанесите пасту на пятно, оставьте на 15-20 минут, а затем промойте.

Совет 5.

Нашатырный спирт: этот метод тоже отлично подойдет, чтобы убрать пятна из белой одежды. Смешай десять капель нашатыря и 0,5 л воды и вылей на пятно. Замочи одежду в этом растворе на несколько минут, а затем просто ополосни ее.

Совет 6.

Глицерин: тяжелые пятна, которым уже ничего не помогает, можно попытаться вывести с помощью глицерина. Его следует нанести на пятно и оставить на 20–30 минут, а затем постирать. Если пятно очень старое, можно смешать чайную ложку глицерина со стаканом воды и несколькими каплями нашатырного спирта. Однако такое сочетание может повредить нежную ткань.

Совет 7.

Специальные средства для удаления пятен: если пятно устойчиво, используйте коммерческий пятновыводитель. Следуйте инструкциям на упаковке и всегда проверяйте средство на незаметном участке ткани перед применением.

Дополнительные рекомендации:

Всегда проверяйте тип ткани и соблюдайте рекомендации по уходу, указанные на ярлыке одежды. Для деликатных или цветных тканей сначала протестируйте любое средство на незаметном участке. После обработки пятна стирайте одежду как обычно.

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