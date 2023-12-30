Вкусный салат с куриными сердечками: просто и доступно
Приготовьте этот восхитительный салат с куриными сердечками, свежими огурцами и хрустящей капустой. Легкий в исполнении, этот салат подойдет как для обычного ужина, так и для праздничного стола.
Салат с капустой, куриными сердечками и свежим огурцом очень прост в приготовлении и невероятно вкусный! Куриные сердечки идеально гармонируют со свежими овощами, а пикантность твердого сыра отлично дополняет общий вкус. Рецептом простого и быстрого в приготовлении салата поделился сайт "ЯБ Поїла".
По желанию вы можете добавить немного зелени и чеснока, а также заменить белокочанную капусту пекинской.
Ингредиенты на 4 порции
- Капуста белокочанная – 400 г;
- Сердечки куриные – 500 г;
- Огурец – 1 шт.;
- Лук красный – 1 шт.;
- Сыр твердый любой – 100 г;
- Майонез – по вкусу;
- Соль — по вкусу;
- Перец черный молотый – по вкусу;
- Лист лавровый – 2-3 шт.
Приготовление
- Подготовьте куриные сердечки, обрезав все лишнее.
- Отварите их в подсоленной воде с лавровым листом до полной готовности, около 40-45 минут после закипания.
- Дайте сваренным сердечкам остыть прямо в бульоне.
- Тонко нашинкуйте капусту и поместите в салатник.
- Добавьте к капусте тонко нарезанный красный лук.
- Нарежьте свежий огурец соломкой.
- Порежьте сердечки тонкими ломтиками.
- Добавьте в салатник нарезанные огурец, сердечки и натертый на крупной терке сыр. Посолите и поперчите по вкусу.
- Заправьте салат домашним майонезом и хорошо перемешайте.
- Дайте салату настояться 10 минут перед подачей.
Подавайте этот аппетитный и питательный салат к столу и наслаждайтесь!
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