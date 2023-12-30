Вкусный салат с куриными сердечками: просто и доступно

Приготовьте этот восхитительный салат с куриными сердечками, свежими огурцами и хрустящей капустой. Легкий в исполнении, этот салат подойдет как для обычного ужина, так и для праздничного стола.

Салат с капустой, куриными сердечками и свежим огурцом очень прост в приготовлении и невероятно вкусный! Куриные сердечки идеально гармонируют со свежими овощами, а пикантность твердого сыра отлично дополняет общий вкус. Рецептом простого и быстрого в приготовлении салата поделился сайт "ЯБ Поїла".

По желанию вы можете добавить немного зелени и чеснока, а также заменить белокочанную капусту пекинской.

Ингредиенты на 4 порции

Капуста белокочанная – 400 г;

Сердечки куриные – 500 г;

Огурец – 1 шт.;

Лук красный – 1 шт.;

Сыр твердый любой – 100 г;

Майонез – по вкусу;

Соль — по вкусу;

Перец черный молотый – по вкусу;

Лист лавровый – 2-3 шт.

Приготовление

Подготовьте куриные сердечки, обрезав все лишнее. Отварите их в подсоленной воде с лавровым листом до полной готовности, около 40-45 минут после закипания. Дайте сваренным сердечкам остыть прямо в бульоне. Тонко нашинкуйте капусту и поместите в салатник. Добавьте к капусте тонко нарезанный красный лук. Нарежьте свежий огурец соломкой. Порежьте сердечки тонкими ломтиками. Добавьте в салатник нарезанные огурец, сердечки и натертый на крупной терке сыр. Посолите и поперчите по вкусу. Заправьте салат домашним майонезом и хорошо перемешайте. Дайте салату настояться 10 минут перед подачей.

Подавайте этот аппетитный и питательный салат к столу и наслаждайтесь!

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