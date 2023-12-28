Просто и изысканно: рецепт рисовых блинчиков с красной рыбой

В блинчики необходимо добавлять просеянную рисовую муку. Тогда они будут более нежными и воздушными.

Если хочется чего-то изысканного и вкусного, чтобы перекусить или для легкого ужина, рекомендуем приготовить рисовые блинчики с рыбой. Они получаются очень аппетитными и выглядят так, что украсят не только будний, но и праздничный стол. Как их приготовить, рассказали в блоге "Простые рецепты каждый день".

Рисовые блинчики рыбой

Ингредиенты:

Для блинов:

яйцо – 1 шт;

молоко – 100 мл;

мука рисовая – 2-3 ст. л.

Для начинки:

красная рыба – 150 гр;

огурец – 1 шт;

творожный сыр – 100 гр.

Способ приготовления:

В глубокой посуде смешать яйцо, молоко и постепенно добавлять просеянную муку. В идеале консистенция теста должна быть достаточно жидкой. По вкусу можно добавить соль и размешать тесто, пока она не раствориться.

На разогретой сковороде, смазанной маслом обжарить блинчики с двух сторон до готовности.

Рыбу и огурец нарезать длинными ломтиками. При желании огурец можно очистить от кожуры. Блинчики с одной стороны смазать творожным сыром, внутрь положить ломтики рыбы и огурца, свернуть блинчики в рулеты.

Готовые рулетики можно разрезать на 2-3 части и подавать к столу.

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