Поможет колядка: почему нельзя говорить фразу "Доброго дня" (видео)

В украинском языке есть конкретные этикетные формулы. Однако часто люди не придерживаются норм.

Филолог Александр Авраменко объяснил, почему лучше не употреблять выражение "доброго дня". Об особенностях использования украинского языка он рассказал в одном из своих экспресс-уроков.

Авраменко отмечает, что утром используется родительный падеж — "Доброго ранку!". Однако днем и вечером уместнее будет пользоваться именительным — "Добрий день!" и "Добрий вечір!".

Так произошло из-за языковой традиции, ведь этикетные формулы — это устойчивые сочетания слов, фразеологизмы. Поэтому "Доброго дня!" будет считаться ошибочным выражением.

На помощь приходит известная украинская колядка, которая достигает седой древности.

"Добрий вечір тобі, пане господарю", — пели еще наши предки.

Александр Авраменко

Кроме этого, известный украинский педагог отметил, что фразы "Доброї доби", "Доброї хвилини" и т.д. также являются неправильными. Поэтому следует придерживаться только устоявшихся украинских этикетных форм:

Добрий вечір.

Добрий день.

Доброго ранку.

"Берегите языковые традиции наших предков", — призывает филолог.

Напомним, Александр Авраменко рассказал, что делать людям, которые хотят улучшить свой язык и избавиться от суржика.

Также Фокус писал об инциденте со ссылкой на "взрослый" ресурс в учебнике Авраменко.