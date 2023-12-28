Поможет колядка: почему нельзя говорить фразу "Доброго дня" (видео)
В украинском языке есть конкретные этикетные формулы. Однако часто люди не придерживаются норм.
Филолог Александр Авраменко объяснил, почему лучше не употреблять выражение "доброго дня". Об особенностях использования украинского языка он рассказал в одном из своих экспресс-уроков.
Авраменко отмечает, что утром используется родительный падеж — "Доброго ранку!". Однако днем и вечером уместнее будет пользоваться именительным — "Добрий день!" и "Добрий вечір!".
Так произошло из-за языковой традиции, ведь этикетные формулы — это устойчивые сочетания слов, фразеологизмы. Поэтому "Доброго дня!" будет считаться ошибочным выражением.
На помощь приходит известная украинская колядка, которая достигает седой древности.
"Добрий вечір тобі, пане господарю", — пели еще наши предки.
Кроме этого, известный украинский педагог отметил, что фразы "Доброї доби", "Доброї хвилини" и т.д. также являются неправильными. Поэтому следует придерживаться только устоявшихся украинских этикетных форм:
- Добрий вечір.
- Добрий день.
- Доброго ранку.
"Берегите языковые традиции наших предков", — призывает филолог.
Напомним, Александр Авраменко рассказал, что делать людям, которые хотят улучшить свой язык и избавиться от суржика.
Также Фокус писал об инциденте со ссылкой на "взрослый" ресурс в учебнике Авраменко.