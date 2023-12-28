Скорая помощь от переедания: рецепт диетического салата (видео)

Салат получается вкусным и очень сытным. Его хорошо готовить в качестве разгрузочного блюда после праздников с обилием жирной и калорийной еды.

Поскольку в праздники большинство блюд очень сытные и калорийные, не помешает для разгрузки приготовить что-то полезное и с небольшим количеством калорий. Рекомендуем приготовить вкусный и сочный диетический салат по рецепту кулинарного блогера Кристины Азизян. Такое блюдо будет отличным вариантом для тех кто на правильном питании и хочет похудеть.

Диетический салат

Ингредиенты:

пекинская капуста – 200 гр;

отварная курица – 200-250 гр;

огурец свежий – 1 шт;

сваренные вкрутую яйца – 2 шт;

консервированный зеленый горошек – 100 гр;

зелень: зеленый лук, петрушка, укроп по желанию (можно не добавлять).

Для заправки:

сметана – 2-3 ст. л;

горчица – 1/2 ч. л;

чеснок – 1 зубчик (по желанию);

соль, черный молотый перец по вкусу.

Способ приготовления:

Все ингредиенты порезать и сложить в глубокую посуду, туда же добавить мелко порубленную зелень и горошек. Для заправки смешать сметану, горчицу, чеснок, соль и специи, затем вылить все к остальным ингредиентам и хорошо перемешать. При желании можно досолить или добавить больше специй.

Салат отлично утоляет голод и не грозит лишними граммами на талии.

Ранее Фокус писал, как правильно выбрать пекинскую капусту для салата.