Закуска из копченого мяса и сливочного сыра: быстро и вкусно

Праздничная закуска с копченым мясом обязательно порадует ваших гостей своим великолепным сочетанием вкусов.

Закуска из копченого мяса и сливочного сыра станет изысканным и в то же время простым дополнением к вашему новогоднему столу. Этот рецепт сочетает в себе насыщенный вкус копченого мяса с нежностью сливочного сыра, пишет Ivetta.

Ингредиенты

Для приготовления этого блюда понадобятся следующие продукты:

копченое мясо (говядина или свинина) — 200 г;

сливочный сыр — 150 г;

зеленый лук — 1 пучок;

крекеры или тосты для подачи;

оливковое масло — 1 столовая ложка;

черный молотый перец — по вкусу;

свежая зелень (укроп, петрушка) для украшения.

Приготовление

Шаг 1. Нарежьте копченое мясо на тонкие полоски или маленькие кубики.

Шаг 2. Мелко нарежьте зеленый лук.

Шаг 3. В миске смешайте сливочный сыр с оливковым маслом до однородной консистенции.

Шаг 4. Добавьте в смесь сливочного сыра копченое мясо, зеленый лук и черный перец. Аккуратно перемешайте.

Шаг 5. Подавайте полученную смесь с крекерами или тостами.

Шаг 6. При подаче украсьте закуску свежей зеленью для дополнительного аромата и яркого вида.

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