Три лучших коктейля с шампанским: новогодняя барная карта 2024

Подготовьтесь к встрече Нового года 2024 с уникальным коктейльным меню, которое станет настоящим открытием для ваших гостей.

Три рецепта коктейлей точно понравятся тем, кто любит игристые напитки и не представляет себе встречу Нового года без бутылки шампанского. Рецептами праздничных напитков поделился сайт Smachno.Ua.

Коктейль "Все по 40"

Ингредиенты:

апельсиновый ликер – 40 мл;

джин – 40 мл;

вермут – 40 мл;

апельсиновый сок – 40 мл;

шампанское или игристое вино – по вкусу.

Приготовление

В блендер влейте все ингредиенты кроме шампанского, добавьте несколько кубиков льда и взбейте до получения густой однородной массы. Выложите содержимое блендера в высокий стакан и налейте сверху немного шампанского.

Коктейль "Тропические поздравления"

Ингредиенты:

сахарный сироп – 160 мл;

ананасовый сок – 30 мл;

кружочки консервированных ананасов – 70 г;

шампанское – 70 г;

коктейльная мята – одна веточка.

Приготовление

Кружочки ананаса разложите в широкие бокалы и залейте сахарным сиропом. Смешайте сок ананаса с шампанским и долейте в бокалы. Украсьте коктейль листиками мяты и ломтиком ананаса.

Коктейль "Разминка Санта Клауса"

Ингредиенты:

шампанское – 1 бутылка;

персиковый сок – 1 стакан;

сахарный сироп или мед – 100 мл.

Приготовление

Холодное шампанское вылейте в вазу для пунша, добавьте персиковый сок и сахарный сироп. По желанию количество сиропа можно уменьшить в два раза. Перемешайте все компоненты до однородности. Подавайте коктейль со льдом.

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