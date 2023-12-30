Три лучших коктейля с шампанским: новогодняя барная карта 2024
Подготовьтесь к встрече Нового года 2024 с уникальным коктейльным меню, которое станет настоящим открытием для ваших гостей.
Три рецепта коктейлей точно понравятся тем, кто любит игристые напитки и не представляет себе встречу Нового года без бутылки шампанского. Рецептами праздничных напитков поделился сайт Smachno.Ua.
Коктейль "Все по 40"
Ингредиенты:
- апельсиновый ликер – 40 мл;
- джин – 40 мл;
- вермут – 40 мл;
- апельсиновый сок – 40 мл;
- шампанское или игристое вино – по вкусу.
Приготовление
- В блендер влейте все ингредиенты кроме шампанского, добавьте несколько кубиков льда и взбейте до получения густой однородной массы.
- Выложите содержимое блендера в высокий стакан и налейте сверху немного шампанского.
Коктейль "Тропические поздравления"
Ингредиенты:
- сахарный сироп – 160 мл;
- ананасовый сок – 30 мл;
- кружочки консервированных ананасов – 70 г;
- шампанское – 70 г;
- коктейльная мята – одна веточка.
Приготовление
- Кружочки ананаса разложите в широкие бокалы и залейте сахарным сиропом.
- Смешайте сок ананаса с шампанским и долейте в бокалы.
- Украсьте коктейль листиками мяты и ломтиком ананаса.
Коктейль "Разминка Санта Клауса"
Ингредиенты:
- шампанское – 1 бутылка;
- персиковый сок – 1 стакан;
- сахарный сироп или мед – 100 мл.
Приготовление
- Холодное шампанское вылейте в вазу для пунша, добавьте персиковый сок и сахарный сироп. По желанию количество сиропа можно уменьшить в два раза.
- Перемешайте все компоненты до однородности.
- Подавайте коктейль со льдом.
Напомним рецепт новогоднего коктейля "Снежный шар". Приготовьте праздничный напиток на вечеринку, используя этот вирусный лайфхак, который превратит ваш коктейль в мини-снежный шар и подарит вам яркое настроение.
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