Как сделать так, чтобы в доме хорошо пахло: 7 полезных советов

Обоняние одно из самых сильных чувств человека и это неудивительно, ведь запахи могут нам многое рассказать о мире. Но когда дело касается нашего дома, то крайне важно, чтобы там всегда пахло "вкусно" и свежо.

"Чистый дом не должен пахнуть ничем", — говорит основательница клининговой компании Мелисса Мейкер. Это чрезвычайно важно для аллергиков и людей, слишком чувствительных к запахам. Для них важно, чтобы в доме царила свежесть. Но если вы любите, чтобы в доме приятно пахло, сделайте его убежищем, наполненным приятным ароматом, следуя этим советам. Об этом пишет Real Simple.

Используйте эфирные масла

Фото: Freepik

Диффузоры — это лишь один из способов использования эфирных масел для улучшения аромата в доме. Кроме этого попробуйте пакетики с пищевой содой, которые поглощают неприятные запахи и добавляют приятные: наполните фильтр для кофе пищевой содой, добавьте около пяти капель эфирного масла и завяжите его, а затем положите туда, куда нужно добавить свежести и улучшить запах.

Вскипятите воду

Чтобы улучшить аромат в доме, вскипятите воду в кастрюле и добавьте туда любимые специи, чтобы создать тонкий приятный аромат.

Что можно бросить в кастрюлю:

палочки корицы;

гвоздика;

ломтики или кожура цитрусовых;

стручки или экстракт ванили;

свежая зелень (отлично подойдет розмарин или мята).

Посадите растения

Фото: Getty Images

Растения могут не только стать украшением вашего интерьера. Многие сорта обладают свойствами фильтрации воздуха и могут помочь освежить ваше пространство. Кроме того, вы можете купить растение с тонким приятным ароматом и разместить его рядом с местами, которые могут иметь неприятный запах.

Держите под рукой свежую зелень

Такие травы, как розмарин, мята, лаванда и базилик, обладают прекрасным освежающим ароматом. Подумайте о том, чтобы устроить на кухонном окне небольшой садик с травами или, например, сплетите травяной венок, чтобы усилить аромат.

Испеките что-то

Фото: Freepik

Выпечка не только создает ощущение уюта в доме, но и действительно невероятно пахнет. Банановый хлеб, печенье с шоколадной крошкой или пирог — это десерты с приятным запахом, которые вы можете приготовить на скорую руку, чтобы распространить этот соблазнительный аромат по всему дому.

Используйте помандеры

Помандеры — обычно апельсины с гвоздикой — являются основным продуктом праздничного сезона, но могут быть вполне естественным способом добавить свежие нотки цитрусовых и специй в ваш дом в любое время.

Купите очиститель воздуха

Очистители воздуха могут помочь удалить загрязнения из воздуха и неприятный аромат. Ищите очистители воздуха HEPA-фильтром, которые помогут справиться с микроскопическими загрязнениями, включая перхоть, шерсть домашних животных и даже вирусы.

Напомним, как удалить пятна от кофе с одежды: семь проверенных способов.

Ранее Фокус писал о том, что генеральная уборка перед праздниками может благоприятно сказаться на вашей психике.