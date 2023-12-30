Зеленый Санта и Капризный Рудольф: лучшие коктейли для новогодней ночи 2024

Каждый из этих коктейлей станет настоящим украшением новогоднего стола и добавит праздничное настроение вашему вечеру.

Празднование Нового 2024 года — это время для ярких впечатлений и необычных коктейлей. Подавая коктейли на вечеринке, вы добавляете изысканность и веселье в атмосферу праздника. Особенно эффектно смотрятся коктейли в высоких бокалах или специальных коктейльных стаканах, украшенных свежими фруктами или ароматной мятой. Рецептами идеальных новогодних коктейлей, которые прекрасно подойдут для этого особого вечера, поделился сайт Smachno.Ua.

Коктейль "Зеленый Санта"

Ингредиенты:

киви – 3 шт.;

сахарный сироп – 50 мл;

содовая вода – 1 л;

водка – 250 мл;

сок лимона – 125 мл;

дробленый лед – по вкусу.

Приготовление

Измельчите киви с сиропом в блендере. Смешайте полученную массу с остальными ингредиентами. Разлейте коктейль по бокалам.

Коктейль "Полярное Сияние"

Ингредиенты:

водка – 20 мл;

апельсиновый сок – 60 мл;

гранатовый сироп – 10 мл;

мята – 1 г;

колотый лед – по вкусу.

Приготовление

Смешиваем водку с апельсиновым соком и льдом. Аккуратно, по стенкам бокала, вливаем в напиток гранатовый сироп — он осядет на дно. Украшаем коктейль листиками мяты и подаем.

Коктейль "Морозная Искра"

Ингредиенты:

ром – 90 г;

сок лимона – 2 ч. л.;

сахарный сироп – 20 мл;

толченый лед – 1 стакан.

Приготовление

В миску вливаем сок лимона, добавляем сахарный сироп и ром, затем кладем лед. Смешиваем, разливаем в бокалы и сразу подаем на стол.

Коктейль "Капризный Рудольф"

Ингредиенты:

водка – 30 мл;

мартини – 110 мл;

виноградный сок – 60 мл;

апельсин (дольки) – 2 шт.;

мята – 2 г;

лед (кубики) – по вкусу.

Приготовление

В бокал наливаем сначала водку, затем мартини и сок. Добавляем лед и аккуратно перемешиваем. Выжимаем в напиток сок из одной дольки апельсина. Украшаем коктейль второй долькой и листиками мяты.

Напомним, три рецепта вкусных пуншей для праздничной вечеринки. Пунши – это идеальный выбор напитков для встречи Нового 2024 года в атмосфере тепла и радости.

Ранее Фокус писал, какие три лучших коктейля с шампанским добавить в новогоднюю барную карту 2024. Подготовьтесь к встрече Нового года 2024 с уникальным коктейльным меню, которое станет настоящим открытием для ваших гостей.