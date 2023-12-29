Легкий соус из сыра фета: идеальное дополнение для салатов и закусок
Откройте для себя универсальный соус из сыра фета — этот простой рецепт будет отличной альтернативой майонезу в других блюдах.
Если вы ищете способ разнообразить свои кулинарные эксперименты и добавить новизну в привычные блюда, приготовьте удивительный соус на основе сыра фета. С его помощью вы сможете преобразить любой салат, а также использовать его как самостоятельную закуску. Соус из сыра фета идеально подойдет к салатам, гренкам, брускеттам с прошутто и рукколой, а также станет отличным дополнением к чипсам из лаваша. Рецептом соуса поделился сайт Shuba.
Ингредиенты:
- сыр фета – 180 г;
- греческий йогурт – 3 ст. л.;
- чеснок, зубчики – 2 шт.;
- масло оливковое Extra Virgin – 2 ст. л.;
- орегано – по вкусу;
- базилик сушеный – по вкусу;
- паприка – по вкусу;
- лимон, сок – 1 ст. л.;
- соль – по вкусу;
- черный перец – по вкусу.
Приготовление
Шаг 1
Нарежьте фету на крупные кубики и поместите в чашу блендера.
Шаг 2
Чеснок произвольно измельчите ножом или пропустите через пресс.
Шаг 3
Добавьте в блендер йогурт, измельченный чеснок, оливковое масло, лимонный сок и специи.
Шаг 4
Взбейте все ингредиенты до однородной консистенции.
Напомним, как приготовить идеальную заправку для любого салата. Главное при приготовлении заправки – учитывать пропорции жира и кислоты.
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