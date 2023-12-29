Филолог ответил, есть ли в украинском языке слово "спасибі" (видео)

Поблагодарить, не нарушая правил украинского языка, можно несколькими способами. Александр Авраменко назвал их.

Известный филолог Александр Авраменко ответил, есть ли в украинском языке слово "спасибі". Об этом педагог рассказал в одном из своих экспресс-уроков.

Слово, которое часто используют ведущие новостей, есть в нашем языке давно, а именно с 16-го века. С помощью него можно выражать благодарность.

"Спасибі" возникло от слов "спаси, Боже", однако со временем соединение срослось в одно слово.

Равнозначным к вышеназванному способу выразить благодарность является слово "дякую".

Можно говорить "дуже дякую", "красно дякую". В украинском языке слово "красно" не описывает цвет, а означает "красиво, прекрасно". В частности, есть слово "красномовний", что означает человека, который умеет мастерски говорить.

Итак, можно использовать и "спасибі", и "дякую", когда вы хотите выразить благодарность кому-то. Главное, делать это от всего сердца.

Александр Авраменко

Александр Авраменко — педагог, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Известен своими экспресс-уроками правильного использования украинского языка.

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