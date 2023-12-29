Салат с крабовыми палочками без майонеза и яиц: пошаговый рецепт

Салат с крабовыми палочками без майонеза — не только вкусный, но и яркий, что делает его прекрасным украшением для праздничного стола. Кроме того, он является отличным выбором для тех, кто следит за своим здоровьем и предпочитает легкие, но питательные блюда.

Легкий и вкусный салат с крабовыми палочками идеально подходит для тех, кто предпочитает здоровую и в то же время вкусную еду. Он отлично подойдет для праздничного стола, особенно если вы ищете альтернативу традиционным салатам с майонезом, пишет Infoquorum.

Ингредиенты

Для приготовления салата понадобятся:

крабовые палочки — 200 г;

свежий огурец — 1 шт.;

консервированная кукуруза — 100 г;

красный болгарский перец — 1 шт.;

зеленый лук — небольшой пучок;

лимонный сок — 2 столовые ложки;

оливковое масло — 2 столовые ложки;

соль и черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Шаг 1. Крабовые палочки разморозьте и нарежьте тонкими полосками.

Шаг 2. Огурец вымойте и нарежьте тонкими полукольцами.

Шаг 3. Болгарский перец вымойте, удалите семена и нарежьте тонкими полосками.

Шаг 4. Зеленый лук мелко нарежьте.

Шаг 5. В салатнице смешайте крабовые палочки, огурец, кукурузу, болгарский перец и зеленый лук.

Шаг 6. Для заправки смешайте оливковое масло и лимонный сок. Добавьте соль и перец по вкусу.

Шаг 7. Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте.

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