Александр Авраменко рассказал, когда употреблять слова "дзвонити" и "телефонувати" (видео)

Друзьям не стоит "дзвонити", однако это слово также есть в нашем языке. О его особенностях рассказал специалист.

Украинский филолог Александр Авраменко ответил, как правильно говорить, когда мы хотим связаться по телефону с кем-то — "дзвонити" или "телефонувати". Об этом известный педагог рассказал в одном из своих мини-уроков.

Слова "дзвонити" и "телефонувати" есть в украинском языке, однако они имеют совершенно разные значения.

Знаток языка отмечает, что друзьям нужно "телефонувати". Также возможны формы совершенного вида "потелефонувати", "зателефонувати".

А "дзвонити" — это вызывать звуки, ударяя в колокол. То есть к мобильному телефону это слово точно не имеет отношения.

"Дзвонять хай у дзвони по всій Україні, бо син Божий народився", — вспоминает слова известной украинской колядки Александр Авраменко.

Александр Авраменко

Александр Авраменко — известный украинский учитель, исследователь и популяризатор языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Филолог известен своими экспресс-уроками правильного употребления украинского языка и учебниками для подготовки к различным экзаменам.

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