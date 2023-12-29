Тренер Дженнифер Энистон и Николь Кидман рассказал, как держать себя в форме без спортзала

Себастьен Лагри, звездный фитнес-тренер, делится своими главными советами, как добиться отличной формы. В его списке пять простых тренировок, для которых не нужен спортзал.

Фитнесс-тренер Себастьен Лагри, который работал со множеством звезд, таких как Дженнифер Энистон, Николь Кидман и Бритни Спирс , поделился своими главными советами, как добиться форм, как у ваших любимых знаменитостей. Лагри придумал выскооинтенсивные тренировки, которые можно проводить дома. Так что для отличной формы не обязательно идти в спортзал. Об этом пишет Daily Mail.

50-летний Себастьен Лагри родом из Франции, но сейчас живет в Лос-Анджелесе и является основателем Lagree Fitness — "высокоинтенсивной тренировки с низким уровнем воздействия, которая фокусируется на тренировке корпуса, силы и мышечной выносливости", которая очень популярна среди знаменитостей.

Себастьен Лагри

Тренер по тренировкам открыл более 500 фитнес-студий по всему миру, запустил запатентованный метод тренировок и создал полную линейку тренажеров и оборудования, завоевав доверие огромного количества преданных клиентов.

Он работал с такими голливудскими звездами, как Дженнифер Энистон, Николь Кидман и Бритни СПирс, а также тренировал Софию Вергару, Кортни Кокс и Лору Дерн .

Теперь гуру спортзала приоткрыл тайну о некоторых секретных способах, с помощью которых его звездная клиентура остается в форме.

По словам Себастьяна, все сводится к нескольким простым шагам: здоровому питанию, ограничению размера порций и умеренному потреблению, а также сочетанию питательной диеты с подходящим для вас режимом тренировок.

Некоторые из других его советов включают в себя переход от фаст-фуда и еды вне дома к блюдам домашнего приготовления, обращение внимания на ингредиенты обработанных пищевых продуктов и отказ от продуктов с добавками и консервантами.

Тем, кто только начинает свой путь в фитнесе, он рекомендовал расслабиться и найти физическую активность, которая вам нравится, вместо того, чтобы переходить от нуля до 100 и пытаться заставить себя ежедневно ходить в спортзал, потому что, если тренировка кажется рутинной работой, то вы никогда не будете ее выполнять в долгосрочной перспективе.

Кроме того, он поделился некоторыми своими упражнениями, которые можно легко выполнять, не выходя из дома.

Но самое главное, как сказал Себастьян, все зависит от вашего мышления и дисциплины.

Дженнифер Энистон

"Мне хотелось бы рассказать, почему Дженнифер Энистон выглядит такой чертовски горячей, но реальность такова, что Джен выглядит такой чертовски горячей, потому что она очень дисциплинированная, заботится о своем теле и гордится им. Для нее это часть жизни, это часть ее, часть того, кем она является", — отметил Лагри.

Вот главные советы знаменитого фитнес-тренера Себастьяна, как обрести подтянутое телосложение.

Ешьте умеренно

Тренер рекомендует ограничить размер порций и бороться с желанием переедать в праздничные дни.

По словам Себастьяна, именно это первый шаг к достижению тела, как у вашей любимой звезды.

"Многие люди злоупотребляют отдыхом. У них есть идея, что после праздников они сожгут все лишние калории, но на самом деле очень немногие из нас это делают", — заявил он.

Он объяснил, что люди очень часто нарушают свою диету или "чрезмерно балуются" перед Рождеством или Новым годом.

Избегайте употребления рафинированного сахара

Также стоит исключить из своего меню рафинированный сахар и обработанные продукты с множеством добавок и консервантов.

Он также предложил заменить фаст-фуд и питание вне дома блюдами домашней кухни.

Дженнифер Энистон

"Нужно держаться подальше от рафинированного сахара и обработанных пищевых продуктов, всего, что продается в тюбиках, всего, что поставляется в коробках или контейнерах. Вы действительно должны спросить себя: если еда может оставаться на полке в течение двух лет, действительно ли вы хотите, чтобы она попала в ваше тело?", — сказал он.

Найдите физическую активность, которая вам нравится, чтобы тренировка не казалась рутиной

Хотя правильное питание, безусловно, важно для поддержания формы, это только половина процесса: как объяснил Себастьен, физические упражнения не менее важны.

"У вас есть тренировки и питание. Один — король, другой — королева. И вместе они составляют прекрасное королевство. Вы не можете просто делать то или другое, вам действительно нужно делать и то, и другое", — сообщил Себастьен.

Людей, которые только начинают свой путь к тренировкам, он предостерег от попыток сделать слишком много одновременно и призвал начинать с малого и постепенно продвигаться вверх.

Он предложил найти физическую активность, которой им нравится заниматься естественным образом, чтобы она не казалась рутинной работой.

"Многие люди думают, что им нужно тренироваться по часу каждый день. Я понимаю, потому что я так тренируюсь. Но вначале этого делать не обязательно", — пояснил он.

Для начала подойдут даже прогулки. И лучше найти компаньона, который будет вас поддерживать, как и вы его.

"Найди кого-нибудь еще, кто захочет потренироваться с тобой. Система друзей работает отлично", — продолжил он.

Вам необязательно ходить в спортзал

Чтобы привести себя в форму, вовсе необязательно посещать спортзал, потому что существует множество простых тренировок дома, которые вы можете выполнять.

Он рекомендовал приседания, выпады, планку, боковую планку и отжимания.

Себастьен Лагри

"Сосредоточьтесь на сложных движениях. Приседания — фантастическое упражнение. И выпады великолепны. А планка — это ключевой момент, если у вас есть только одна минута, и вам нужно выбрать одно упражнение, все, выбирайте планку", — сказал тренер. По его мнению, лучше делать планку утром, сразу после того, как вы проснетесь.

Также он рекомендует делать приседания и выпады для нижней части тела и чередовать их. И делать упражнения для укрепления ягодиц.

Наконец, тренер посоветовал "по мере того, как вы становитесь сильнее", начинать включать вращения туловища".

"Вращение туловища — это здорово, потому что вы тренируете косые мышцы, а также все мышцы позвоночника, что, я думаю, тоже важно. Это также помогает улучшить координацию и диапазон движений", — посоветовал Себастьен.

Все дело в мышлении! Будьте дисциплинированы

В конце концов, Себастьен сказал, что все зависит от вашего образа мышления, объяснив, что главная причина, по которой знаменитости выглядят так великолепно, заключается в их впечатляющей целеустремленности и дисциплине.

"Знаменитости подобны спортсменам: вся их жизнь регламентирована. Они очень, очень, очень дисциплинированные. Это часть их образа жизни. Они выглядят фантастически, потому что занимаются этим десятилетиями. Они знают, что им подходит. Они знают свои тела", — так что его последний совет: не откладывать на потом.

"Вы почувствуете себя сильнее, когда перестанете откладывать дела на потом. Вы нашли способ просто делать что-то, когда знаете, что вам нужно это сделать. Чем меньше вы будете откладывать дела на потом, тем больше вам захочется работать, быть активными и доводить дела до конца", — дал совет тренер.

Напомним, ранее тренер Дэвида Бекхэма рассказала пять секретов эффективной диеты.