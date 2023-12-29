Рецепт легкого соуса на основе греческого йогурта: вкусно и полезно

Легкий соус — это идеальный выбор для тех, кто ищет нежный и в то же время ароматный дополнительный элемент к блюдам.

Соус на основе греческого йогурта станет отличным дополнением к вашему новогоднему столу. Он не только вкусный, но и полезный, что делает его идеальным выбором для праздничного ужина. Этот соус отлично подойдет к салатам, мясным и рыбным блюдам, придавая им свежий и изысканный вкус, сообщает Smak.

Ингредиенты

Для приготовления легкого соуса понадобятся:

греческий йогурт — 1 стакан;

чеснок — 2 зубчика;

оливковое масло — 2 столовые ложки;

свежий укроп — небольшой пучок;

лимонный сок — 1 столовая ложка;

соль и черный молотый перец — по вкусу;

мед (по желанию) — 1 чайная ложка.

Приготовление

Шаг 1. В глубокой миске смешайте греческий йогурт с оливковым маслом до однородной консистенции.

Шаг 2. Чеснок измельчите или пропустите через пресс и добавьте к йогурту.

Шаг 3. Укроп мелко нарежьте и добавьте в миску.

Шаг 4. Влейте лимонный сок и, при желании, добавьте мед для легкой сладости.

Шаг 5. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Добавьте соль и перец по вкусу.

Шаг 6. Перед подачей дайте соусу настояться в холодильнике примерно 30 минут, чтобы вкусы соединились.

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