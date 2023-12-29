Сочное филе индейки, запеченное в духовке: вкусное праздничное блюдо

Филе индейки получается невероятно нежным и сочным, а ароматные травы и лимон добавляют ему особый вкус.

Запеченное филе индейки — это прекрасный выбор для праздничного стола, особенно на Новый год. Это блюдо не только вкусное и сочное, но и относительно простое в приготовлении, пишет 1000.menu.

Ингредиенты

Для приготовления понадобятся:

филе индейки — 1 кг;

оливковое масло — 3 столовые ложки;

чеснок — 3 зубчика;

розмарин — 1 веточка;

тимьян — 1 веточка;

лимон — 1 штука;

соль и черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Шаг 1. Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.

Шаг 2. Филе индейки промойте, обсушите бумажным полотенцем.

Шаг 3. Чеснок измельчите, а лимон нарежьте тонкими кружочками.

Шаг 4. Филе индейки натрите солью, перцем, измельченным чесноком и оливковым маслом.

Шаг 5. Положите на филе лимонные кружочки, веточки розмарина и тимьяна.

Шаг 6. Заверните филе в фольгу или используйте специальный рукав для запекания.

Шаг 7. Поместите филе на противень и отправьте в предварительно разогретую духовку.

Шаг 8. Запекайте примерно 45-60 минут, в зависимости от размера филе.

Шаг 9. За 10 минут до готовности можно открыть фольгу или рукав, чтобы на филе образовалась аппетитная золотистая корочка.

Шаг 10. После запекания дайте мясу немного остыть перед подачей. К нему можно подобрать любой гарнир.

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