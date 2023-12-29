Венера в Стрельце: что все знаки Зодиака ждет на Новый год

Как раз в тот момент, когда вы подумали, что в 2023 году мы вышли из леса — с астрологической точки зрения — планеты решили снова изменить ситуацию к нам. Венера, Планета Любви, сдвинется со своего места в страстном Скорпионе 29 декабря, как раз к Новому году.

Новый, 2024 год, начнется с авантюрной и оптимистичной атмосферой Стрельца, управляющей не только нашими сердцами, но и нашими социальными календарями. А всем знакам Зодиака предстоит интересный год. Об этом пишет Refinery29.

В 2024 году у нас будет гораздо больше шансов выбраться из своей скорлупы.

"Венера в Стрельце не только приносит расслабляющую атмосферу всему, чем управляет Венера — удовольствиям, отношениям, деньгам, — она также дает прекрасную возможность пойти на риск и исследовать мир вокруг нас", — говорит астролог Нараяна Монтуфар, автор книги "Лунные знаки: раскрой свою внутреннюю силу света".

По ее мнению, мы будем желать испытать жизнь в полной мере. Некоторые из нас могут даже забронировать поездку на другую сторону земного шара, поскольку эта комбинация планет и знаков провоцирует исследования, приключения и настоящую жажду открытий.

Когда дело доходит до отношений, последнее пребывание Венеры в знаке Скорпиона было не таким уж гладким.

"Наличие Венеры в Скорпионе в течение последних трех недель означало интенсивное взаимодействие в наших отношениях. Нашим приоритетом было найти причины наших желаний. Теперь, когда влюбленная планета находится в знаке, управляемом Юпитером, мы обязательно почувствуем себя спокойней во всем, что касается будущего наших отношений", — уверена Монтуфар.

Венера в Стрельце привносит в наши отношения более беззаботную атмосферу, а это означает, что мы сосредоточимся в основном на том, чтобы веселиться и вместе переживать события.

Помимо нашей личной жизни, Венера управляет нашей системой личных ценностей. Стрелец любит делиться своими мнениями, мыслями и убеждениями, поэтому вы можете почувствовать призвание отстаивать идеи, в которые вы верите, говорит астролог Стефани Кампос, автор книги "Времена зодиака: любовь, магия и проявления на протяжении астрологического года".

Кампос уверена, что отношения с другими и участие в диалоге могут изменить вашу личную точку зрения и мировоззрение на другие мнения.

"Хотя мы хотим, насколько это возможно, избежать праздничной драмы, для вас также важно стоять на своем и оставаться верным своему сердцу. Если вас тянет высказаться, позвольте себе быть услышанным", — говорит Кампос.

В первый же день 2024 года Венера в Стрельце встретится с Сатурном в Рыбах . "К сожалению, это может привести к снижению нашей уверенности и заставить нас чувствовать, что мы не можем достичь наших романтических целей в течение месяца. Мы можем испытывать некоторые неудачи или чувство отвержения в близких отношениях", — говорит Лиза Стардаст, астролог и автор "Колоды любви". По ее словам, это день установления границ и пары, которые находятся в затруднительном положении, могут решиться на расставание. По ее словам, некоторым придется пересмотреть ожидания в отношении романтического партнерства или деловых контрактов.

Этот период добавит серьезности и заставить нас усомниться в наших ценностях в отношениях, дружбе и деньгах.

"Что и кого мы хотим привести и оставить в новом году? Мы также спросить себя: что нужно, чтобы воплотить в жизнь то, чего мы действительно желаем в предстоящем году? Поскольку Меркурий ретрограден, когда мы переходим в новый год, мы все подвергаем сомнению, и Венера будет помогать Меркурию в этом процессе глубокого "внутреннего поиска", — считает Монтуфар.

По словам Стардаст, ситуация прояснится 11 января, когда Венера выровняется с метеором Хироном в Овне, что совпадает с новолунием в Козероге, предлагая нам возможность залечить прошлые раны.

И отметьте в своем календаре 19 января, когда Венера находится в квадрате с Нептуном в Рыбах . "Остерегайтесь газлайтинга ваших близких отношениях. Если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, прислушайтесь к своей интуиции. Сегодня легко пропустить тревожные сигналы и чрезмерно идеализировать людей и обещания", — считает Кампос, советуя избегать принятия поспешных решений и оценивать возникающие чувства.

В ближайшие несколько недель мы приближаемся к более светлой и яркой эпохе, так что воспользуйтесь ею по максимуму — от этого может зависеть ваш 2024 год.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что ваш знак Зодиака, вероятно, может быть не таким, как вы думаете.