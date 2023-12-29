Как правильно наносить духи: топ советов от экспертов парфюмерии

Духи могут быть одним из самых игривых и опьяняющих аспектов вашей бьюти-рутины. Но каким бы надежным ни казался этот маленький распылитель на верхней части флакона, есть правильный и неправильный способы нанесения аромата.

Скорей всего у вас есть любимый аромат и любимые флакончики с духами. И вы наносите их на себя, на задумываясь над тем, как вы это делаете. На самом деле, в нанесении духов есть что-то вроде искусства, основанное на химии и основанное на проверенных и надежных методах. Эксперты по парфюмерии рассказали, как правильно наносить духи, а также о том, чего следует избегать, чтобы сохранить целостность вашего аромата. Об этом пишет Byrdie.

Наносите духи непосредственно на кожу

Ваша кожа является идеальным холстом для вашего любимого аромата. "Для того, чтобы парфюм действительно раскрылся самым божественным образом, ему нужна подходящая среда, чтобы закрепиться", — говорит Мэтью Милео, химик, бывший штатный эксперт по ароматам Chanel и основатель роскошной парфюмерной линии Milèo New York.

Наносите духи непосредственно на кожу Фото: pixabay.com

"Липофильные свойства кожи делают ее идеальной средой для закрепления парфюмерных масел", — говорит Милео и добавляет, что "тепло кожи запускает процесс раскрытия, и аромат может полностью выразить себя".

Если у вас чувствительная или склонная к экземе кожа, проконсультируйтесь с дерматологом перед нанесением духов: ароматизаторы являются распространенным аллергеном.

Наносите духи на другие ароматические продукты

Для еще более сильного сцепления аромата с кожей попробуйте нанести духи поверх лосьона или масла для тела. "Аромат связывается с маслами на вашей коже, поэтому нанесение его после лосьона или масла для тела создает лучшую поверхность для связывания молекул аромата", — объясняет Мелина Полли, генеральный директор и соучредитель компании Henry Rose.

Наносите парфюм после душа

Как и в случае с уходом за кожей, аромат лучше всего пристает к коже, когда в ней присутствует некоторое количество влаги. "Аромат сохраняется дольше всего, когда ваша кожа увлажнена, поэтому лучше всего распылять его сразу после душа или ванны", — говорит Полли. Поэтому после ванны или душа распылите духи на тело и будьте готовы к тому, что аромат легко впитается.

Наносите духи прямо на волосы

Старайтесь не наносить на волосы туалетную воду, так как формула на спиртовой основе сушит и повреждает пряди. Если вы собираетесь распылить аромат на волосы, убедитесь, что вы используете средство, не содержащее спирта, а лучше всего на водной основе, советует Рони Варди, основатель и сокреативный директор Catbird.

Наносите духи на точки пульса

Правильно нанося духи, выбирайте те участки тела, где всегда сохраняется тепло – это внутренняя часть локтей, задняя часть колен, грудь и боковые части шеи.

"Эти области позволяют по-настоящему насладиться духами. В противном случае верхние ноты имеют тенденцию улетучиваться слишком быстро, и у вас может остаться пьянящий аромат или аромат, который может пахнуть жестко и безжизненно", — говорит Милео.

Наносите духи на точки пульса Фото: Instagram kimkardashian

Грета Фитц, основательница парфюмерной компании Ascention, призывает людей использовать бережную технику нанесения. "Попробуйте нанести аромат на точки пульса. Тепло вашего тела будет активировать его в течение дня как естественный диффузор".

Не втирайте духи в кожу

Не поддавайтесь искушению втереть духи в кожу. Нанесение аромата – это деликатный процесс, говорит Карина Чаз, основательница линии ароматов унисекс DedCool.

"Аромат должен оставаться на коже и смешиваться с натуральными маслами. Когда запястья потирают, верхние ноты тускнеют и легко испаряются", — говорит Фитц.

Попробуйте пройти сквозь облако парфюмерного аромата

Некоторые предпочитают распылить духи в воздухе и пройти через облако аромата, прежде чем надеть одежду.

Это может стать романтическим событием и сделать утреннюю рутину более приятной. Однако вам следует убедиться, что аромат нетоксичен, используйте биоразлагаемые ароматы для этой процедуры.

Попробуйте смешивать разные ароматы

Наслаивание ароматов – это отдельное искусство. "Мы можем добавить дополнительный аромат, чтобы освежить аромат, не подавляя его. Ароматы с одной нотой лучше всего освежают нашу обонятельную палитру нашим любимым ароматом, например пудровым мускусом", — говорит Фитц.

Попробуйте смешивать разные ароматы

Фитц рекомендует избегать использования нескольких слоев ярких ароматов вместе, так как их может оказаться слишком много, и это может вызвать головную боль у вас и окружающих.

Если вы любите сильные ароматы, но хотите по-новому взглянуть на них, добавьте к ним однотонные древесные или мускусные ароматы, чтобы придать аромату землистые оттенки.

Попробуйте распылить аромат на одежду

Многие люди любят наносить ароматы на одежду. Но стоит соблюдать несколько правил: если вы можете постирать предмет одежды, то можете и брызнуть на нее духами. Но не следует распылять ароматы на такие материалы, как шелк, который легко испачкать парфюмерными маслами.

Также обратите внимание, что вы можете не ощутить полной гаммы ароматов парфюма, распылив его на одежду.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как можно приятно пахнуть без духов и как этого добиться.