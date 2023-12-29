Вкусно и просто: рецепт шоколадных панкейков с глазурью

Чтобы панкейки были вкуснее, поверх глазури их можно украсить орехами или другими игредиентами по своему вкусу.

Панкейки никогда долго не задерживаются на столе. Они отлично подходят как для завтрака, так и для перекуса. Если хотите порадовать своих близких, особенно детей, рекомендуем приготовить шоколадные панкейки по рецепту из блога "Рецепты каждый день".

Шоколадные панкейки

Ингредиенты:

мука – 200 гр;

молоко – 300 мл;

сливочное масло – 50 гр;

яйцо – 1 шт;

сахар – 80 гр;

какао-порошок – 30 гр;

разрыхлитель – 2 ч. л.

Для глазури

сливки 33% – 80 мл;

шоколад – 50 гр.

Способ приготовления:

В глубокой посуде перемешать яйцо и сахар. Туда же ввести растопленное сливочное масло, слегка подогретое молоко и снова перемешать.

Постепенно добавить просеянную муку с какао и разрыхлителем и перемешать все до однородности.

Выпекать на сковородке с двух сторон на небольшом огне, под крышкой, без масла.

Для приготовления глазури нагреть сливки, чтобы они были горячими, и залить ими шоколад, все растворить до однородности. Глазурью полить готовые панкейки.

Ранее Фокус писал, как приготовить японские панкейки.