Вызывают воспаление. Диетолог назвала 5 продуктов, от которых лучше отказаться

Многие люди недооценивают роль питания, отдавая предпочтение только вкусовым и гастрономическим предпочтениям. Однако стоит знать о влиянии тех или иных продуктов на здоровье. Специально для Фокуса диетолог Анна Безик рассказала о продуктах, которые стоит ограничить, так как они вызывают воспаление.

Если вы заботитесь о своем здоровье и хотите прожить долгую жизнь, тогда питание должно занимать важную роль в вашей жизни. Эксперты отмечают, что именно воспаление является главной причиной различных хронических болезней, поэтому вам следует избегать продуктов, которые его вызывают. Диетолог-нутрициолог Анна Безик рассказывает Фокусу, какие продукты стоит ограничить или исключить из рациона, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Глютен

Фото: Freepik

Глютен давно является продуктом нон грата на кухнях ценителей здорового образа жизни. И хотя, полностью отказаться от глютена нужно при полной его непереносимости, диетолог советует всем контролировать его количество.

"Даже если вы нормально переносите глютен, то должны знать, что регулярное его потребление может вызвать воспаление кишечника", — говорит диетолог Анна Безик.

Она отмечает, что глютен может приводить к:

травматизации слизистых желудочно-кишечного тракта;

синдрому раздраженного кишечника, который является одной из причин аутоиммунных заболеваний и аллергий;

связывания питательных веществ и их плохого всасывания;

глютен приводит к нарушению микрофлоры, дисбалансу иммунного характера (аллергии, снижение иммунитета), нарушению детоксикации, лимфотока.

Фото: Freepik

Где содержится глютен:

продукты из пшеницы (кус-кус, манка, перловка, пиво и т.д.);

колбасы;

соусы.

"Если вы имеете проблемы с ЖКТ, аллергии, аутоиммунный териоидит, СДВГ, атопию, псориаз или экзему рекомендую ориентироваться на безглютеновые злаки", — советует Анна Безик.

Лектины

Это защитные белки растений, способные нарушать работу ЖКТ, препятствуют всасыванию питательных веществ, провоцируют воспаление, содержатся в арахисе, томатах, бобовых, баклажанах, кукурузе, картофеле.

"Если вы имеете аутоиммунные болезни, аллергии, боли в суставах, синдром раздраженного кишечника, рекомендую убрать из рациона эти продукты", — говорит диетолог

Молочные продукты

Фото: Freepik

Информация о том, что молочные продукты провоцируют воспаление и повышенную выработку слизи в организме, не нова. Эксперт по питанию отмечает, что приводит к воспалению слизистых именно белок — казеин, который трудно усваивается. Конечно это происходит не у всех, однако в случае воспалительного процесса в организме, диетолог советует все же убрать из рациона молоко А 1, которое стимулирует выработку слизи в дыхательных путях. Часто, убрав молочную продукцию, вы можете увидеть, что у вас быстрее проходит насморк и сопли менее густые и более текучие.

Сахар и рафинированные продукты

Сахар дает организму быструю энергию, однако так же быстро провоцирует ее падение. Кроме того, избыток сахара в рационе может провоцировать кучу хронических проблем со здоровьем, среди которых диабет и ожирение.

"Сахар провоцирует закисление организма, рост условно-патогенной флоры и воспаление. Сахар содержится во многих продуктах, не стоит его бояться, но стоит контролировать количество", — советует диетолог.

Старайтесь избегать обработанных продуктов, готовых магазинных десертов и напитков, которые имеют большое количество сахара в рационе.

Отдавайте предпочтений полезным заменителям сахара, выпекайте десерты дома, чтобы контролировать количество сахара и чаще, вместо сладких десертов, выбирайте фрукты.

Трансжиры и омега-6

Трансжиры содержатся во многих продуктах, среди которых сладости, сосиски и различные колбасы. Трансжиры нарушают баланс омега-3 и омега-6, что провоцирует рост "плохого" холестерина, приводит к воспалению эндотелия сосудов, провоцирующих атеросклероз.

Избыток омега-6 содержат преимущественно рафинированные масла: подсолнечное, кунжутное, арахисовое, виноградное, кукурузное и рапсовое масло. Диетолог советует отдавать предпочтение натуральным цельным продуктам.

Напомним, чтобы поддерживать здоровый кишечник и уменьшить риск появления нежелательного воспаления в организме, важно иметь в рационе противовоспалительные продукты, которые содержат антиоксиданты и клетчатку.

Ранее Фокус писал о том, что воспаление, особенно его хроническая форма, может быть изнурительным состоянием нашего организма, но наука знает как значительно уменьшить его.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.