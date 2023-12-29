Как найти друзей во взрослом возрасте: пошаговая инструкция

В школе и университете мы постоянно окружены людьми, поэтому проблем с налаживанием социальных связей практически не возникает. Впрочем, во взрослой жизни все меняется, особенно в дистанционном формате обучения или работы.

Хорошие друзья очень дороги. Немного вещей в жизни важнее, чем поддержка, близкие друзья. Элеонора Рузвельт даже когда-то сказала: "Многие люди будут входить и покидать вашу жизнь, но только настоящие друзья оставят следы в вашем сердце". Однако это может заставить многих из нас задуматься над тем, как найти друзей во взрослом возрасте. Об этом пишет Parade.

Хотя знакомство с новыми людьми может быть сложным, мы все стремимся к общению, а некоторые из нас жаждут новых, захватывающих связей. Так что нам теперь делать? Мы пытаемся найти новых друзей! Вот 10 отличных способов завести новых друзей во взрослом возрасте.

1. Проявите инициативу

Если вы видите людей вокруг себя, вам не нужно ждать, пока кто-то к вам обратится и сделает первый шаг. Вместо этого станьте инициатором, даже если вы интроверт, — объясняет Эмбер О'Брайен, терапевт. Начните разговаривать с человеком и поделитесь чем-то о себе. Так же пусть они расскажут о себе. Нет необходимости быть настолько личным во время первого взаимодействия, но обменяйтесь несколькими словами или историями, которые могут вас сблизить.

2. Присоединитесь к новому клубу или организации

Занимайтесь важной для вас деятельностью, где вы, вероятно, встретите других с подобными ценностями и интересами. У вас будет что-то общее, и некоторые из этих связей со временем могут стать долговременной дружбой.

3. Покажите, что вы доброжелательны

"Человек, который имеет друзей, должен проявлять себя доброжелательным", — отмечает психотерапевт Маркеша Миллер.

"Я часто помогаю своим пациентам понять, что вы должны быть тем, кого ищете. Какие качества для вас важны в "друге"? Убедитесь, что вы являетесь примером этого".

4. Не ищите сходства

Если вы не разделяете с кем-то похожее видение и увлечения, это не значит, что вы не можете подружиться.

"Настоящий друг, как глубокий океан, который наблюдает за всеми недостатками другого человека", — говорит О'Брайен.

"Поэтому не осуждайте кого-то, если он/она имеет другое мышление. Если этого не делаете, вы сможете найти новых друзей".

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5. Будьте хорошим слушателем

Если вы заметили, что ваше внимание блуждает, когда кто-то говорит, попробуйте вернуть его к тому, что они говорят. Если вы внимательно слушаете, другие почувствуют, что их уважают и понимают, поэтому предложат вам такое же отношение.

6. Дружите с друзьями друзей

"Это замечательно, если цель — расширить ваш круг", — говорит Миллер. "Многие также считают это удобным и безопасным, потому что они, вероятно, разделяют многие характеристики вашего общего друга".

7. Оставайтесь на связи

После того, как вы пообщались с человеком и обменялись контактными номерами, не забудьте позвонить или отправить ему сообщение, утверждает О'Брайен. Позвоните им и попросите о следующей встрече. Или вы также можете общаться по телефону. Открываться кому-то часто — это очень важно для развития крепкой дружбы, пока это не беспокоит другого человека.

8. Скажите "да"

Это указание, которым актеры пользуются во время импровизации, и оно также касается новых друзей. Гуарино объясняет, что ответ "да" может выглядеть как открытость к попыткам новых вещей, но это также может выглядеть как просто открытость к тому, куда вас заведет разговор.

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9. Повышайте уверенность в себе

Когда вы уверены и нравитесь себе, другим легче увидеть в вас эти качества, отмечает Миллер. Нравиться себе и быть в здоровом умственном и эмоциональном состоянии является важным шагом к установлению новых отношений. Целью должно быть не только создание дружбы, но и ее поддержка.

10. Улыбнитесь

О'Брайен объясняет, что улыбка, зрительный контакт с кем-то, положительно повлияют на другого человека. Разговор с теплой улыбкой и постоянный зрительный контакт заставляет другого человека чувствовать себя комфортно и заинтересовано в разговоре.

Напомним, какие знаки зодиака любят устраивать друзьям сюрпризы.

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