Утка в духовке: рецепт невероятно вкусного блюда на новогодний стол (видео)

Утку для маринования и запекания лучше брать молодую. Когда будете погружать ее в маринад, следите, чтобы она лежала грудкой вниз. Если приготовить все правильно, она получится очень вкусной и сочной.

Сочная утка с румяной корочкой, запеченная в духовке, – одно из лучших блюд на Новый год. Рекомендуем приготовить ее по рецепту известного одесского кулинарного блогера Валерия Пономаря. Невероятный маринад, правильное запекание – и вы получите нереально вкусную уточку с румяной корочкой.

Утка в духовке

Ингредиенты:

утка – 2 кг.

Для маринада:

соевый соус – 150 мл;

белое вино – 150 мл;

тимьян – 3-4 веточки;

чеснок – 4 зубчика;

цедра апельсина – 1 шт;

сок апельсина – 2 шт

корица – 1 палочка;

лавровый лист – 4 шт;

душистый перец – 8 шт;

соль – 1 ст. л;

вода – 700-800 мл.

Способ приготовления:

Все ингредиенты для маринада хорошо перемешать. Залить ими утку в большой посуде, поместив ее грудкой вниз. Выдержать ее в маринаде 24 часа.

По истечении этого времени поместить утку в пакет для запекания и отправить на 30 минут в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, чтобы утка прогрелась.

Затем сверху рукав, в котором запекается птица, накрыть фольгой, чтобы кожа быстро не сгорела, и отправить в духовку с той же температурой на полтора часа.

Зеленые яблоки помыть, порезать, карамелизировать их на сковороде с сахаром. В утке появляется не очень приятный розовый сок, аккуратно его извлечь, чтобы он не впитался в яблоки, и наполнить утку яблоками.

В духовке уже на чистом противне готовить утку до красивого цвета.

Чтобы убедиться, что утка готова, проткните ее шпажкой. Обратите внимание на сок, который выделился в месте прокола. Если он светлый и прозрачный, значит, мясо готово, если мутный – блюдо стоит еще подержать в духовке.

Ранее Фокус писал, как приготовить утку по-донецки.