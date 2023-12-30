Просто и изысканно: паштет из куриной печени с финиками

Приготовьте этот нежный паштет с необычным ингредиентом для праздничного стола. Красиво подать его можно на поджаренных тостах, украсив маслинами и каперсами.

Паштет из куриной печени с финиками — прекрасное сочетание сладости и пикантности, идеально подходящее для крекеров и брускетт. Эта нежная намазка придаст изысканность вашему столу и порадует гостей своим необычным вкусом. Рецептом печеночного паштета с финиками поделился сайт Shef Donna.

Ингредиенты:

куриная печень — 600 г;

репчатій лук — 60 г;

финики — 100 г;

арахис — 50 г;

белое вино, яблочный сидр или коньяк — 100 мл;

сливочное масло — 60 г;

сливки — 120 г (или сухое молоко 30 г + 120 мл бульона);

растительное масло;

петрушка;

чеснок, соль, черный перец, тимьян.

Приготовление

Шаг 1

Мелко нарезанный лук обжариваем с растительным маслом до мягкости, понадобится 5-6 минут и две столовые ложки масла.

Шаг 2

Куриную печень кладем в кипящую соленую воду. Отвариваем 5 минут после закипания воды. Откидываем на дуршлаг.

Шаг 3

Отваренную печенку кладем в сковороду. Добавляем мелко нарезанные финики. Наливаем белое вино, яблочный сидр или немного коньяка.

Шаг 4

Добавляем 2 столовые ложки мелко нарезанной петрушки. По вкусу солим и перчим, насыпаем половину чайной ложки сушеного тимьяна.

Шаг 5

Арахис толчем в ступе. Насыпаем толченые орехи в сковороду. Добавляем измельченный зубчик чеснока.

Шаг 6

Обжариваем печенку с приправами 7-10 минут.

Шаг 7

Перемалываем готовую куриную печень в мясорубке. Добавляем нарезанное кубиками размягченное сливочное масло.

Шаг 8

Смешиваем масло с теплой печенкой, вливаем сливки (или сухое молоко, разведенное в бульоне).

Шаг 9

Вымешиваем, пробуем на соль, остужаем в холодильнике.

Шаг 10

Паштет из куриной печени со сливками будет храниться в морозилке несколько месяцев, в холодильнике — 48 часов.

Шаг 11

Для праздничной подачи намазываем паштет на крекеры, тосты или брускетты. Сверху выкладываем немного зеленого лука, маслины и каперсы. Приятного аппетита!

Напомним, красивый и простой рецепт печеночного паштета с яблочным желе. Нежный паштет из печени с нотками мускатного ореха прекрасно сочетается по вкусу с яблоками и корицей. А две разные текстуры в одном блюде сделают его по-настоящему интересным.

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