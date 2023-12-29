Куриный паштет с сюрпризом в духовке: вкусная закуска к празднику

Приготовьте восхитительный куриный паштет с яйцами по этому рецепту и он станет вашим любимым угощением для праздничного стола и семейных ужинов.

Удивите своих гостей паштетом из мяса птицы с вареными яйцами, запеченным в духовке. Паштет получится сочным, если завернуть его в куриную шкурку или бекон. Так все соки, которые выделятся при запекании, останутся внутри, и будет невероятно вкусно. Рецептом куриного паштета, который украсит ваш праздничный стол, поделился сайт Shef Donna.

Ингредиенты:

куриное филе (грудка) – 400 г;

куриный жир – 40 г;

вареная курица – 200 г;

кожа с 2-х куриных грудок (или несколько больших ломтиков бекона);

бульон – 50 мл;

луковица – 1 шт.;

яйца, сваренных вкрутую – 3 шт.;

любимые приправы, соль, перец – по вкусу;

мед, соевый соус, растительное масло – для глазури.

Приготовление

Шаг 1

Подготовьте продукты. Нарежьте куриное филе и жир. Для обертывания паштета возьмите два больших куска куриной кожи.

Шаг 2

Измельчите в блендере куриное филе, жир, лук, приправы и бульон до однородности.

Шаг 3

Нарежьте вареную курицу с кожей и смешайте с сырым фаршем.

Шаг 4

Разложите кожу, на нее выложите половину фарша и уложите сверху вареные яйца.

Формовка куриного паштете с яйцами Фото: shefdonna.com

Шаг 5

Добавьте оставшийся фарш, накройте вторым куском кожи и сформируйте паштет.

Шаг 6

Выложите паштет в форму для кекса, застеленную бумагой для выпечки.

Шаг 7

Запекайте в предварительно разогретой до 170 градусов духовке 45-50 минут.

Шаг 8

За 10 минут до готовности смешайте мед, соевый соус и масло. Достаньте паштет из духовки, смажьте верх медовой глазурью и допеките при 190 градусах.

Напомним, рецепт праздничной закуски — рулета из куриного филе с болгарским перцем и омлетом. Блюдо очень легко приготовить. Куриный рулет можно подать на любой праздничный стол. В разрезе, благодаря красному перцу, он очень эффектно выглядит.

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