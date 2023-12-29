Роскошное блюдо для новогоднего стола: корона из свиных ребрышек (фото)

Приготовьте эффектное и невероятно вкусное праздничное блюдо армянской кухни. Ребрышки по этому рецепту получаются сочными, а технология приготовления предельно проста.

Приближается Новый 2024 год, и если вы ищете удивительное блюдо из свинины для праздничного стола, попробуйте приготовить корону из свиных ребрышек. Это праздничное блюдо армянской кухни не только выглядит великолепно, но и впечатлит ваших гостей незабываемым вкусом. Этим простым рецептом, который сделает ваш праздник по-настоящему особенным, поделился кулинарный сайт Smachno.Ua.

Ингредиенты:

корейка свиная – 2 кг;

майонез домашний – 150 г;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу;

чеснок – 4 зубчика;

чабрец (тимьян) – по вкусу;

паприка – по вкусу;

растительное масло – по вкусу.

Приготовление

Шаг 1

Сделайте надрезы вдоль ребер в нижней, а потом в верхней части корейки.

Шаг 2

Приготовьте маринад. Добавьте в майонез измельченный чеснок, чабрец и паприку. Посолите, поперчите и добавьте растительное масло. Все тщательно перемешайте.

Шаг 3

Обильно смажьте корейку маринадом со всех сторон и оставьте мариноваться на 3-4 часа. Чтобы мясо было более нежным, корейку можно оставить мариноваться на всю ночь. Можно также использовать баранью корейку, которую достаточно мариновать всего пару часов.

Шаг 4

Скрутите замаринованную корейку и поставьте ребрами вверх.

Шаг 5

Свяжите корейку тонким шпагатом или толстой ниткой по всей высоте.

Свяжите корейку тонким шпагатом Фото: smachno.ua

Шаг 6

Застелите противень пергаментом, смажьте его растительным маслом и поставьте на него корейку.

Шаг 7

Поместите корейку в духовку на 1,5 часа. Сначала запекайте 40 минут при температуре 220 °С, затем увеличьте температуру до 240 °С, чтобы образовалась румяная корочка.

Если в вашей духовке есть конвекция, уменьшите температуру на 20 градусов, чтобы мясо не подгорело.

Шаг 8

Переложите готовую корону на блюдо, украсьте свежими овощами и подавайте к столу.

Напомним рецепт свиных ребрышек "Джек Дениелс" в глазури. Технология приготовления ребрышек по этому рецепту" очень проста. Секрет блюда, который делает ребра изумительно вкусными — в правильной глазури.

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