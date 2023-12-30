30 декабря 2023 года: день памяти Анисии Солунской - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя шить и прясть. Среди главных примет этого дня — ветер с юга сулит хороший урожай.

Что случилось в этот день:

Сегодня церковь почитает память христианской святой Анисии Солунской, пострадавшей за свою веру при императоре Максимиане. Согласно житиям, мученица Анисия жила в греческом городе Салоники и происходила из христианской семьи. После смерти родителей раздала полученное наследство бедным и проводила жизнь в молитвах и посте. Она отказалась пойти с римским воином на языческий праздник. И тогда он сорвал с ее головы покрывало и пронзил ее мечом. Мощи Анисии и сейчас находятся в базилике Святого Димитрия в Салониках.

Что нельзя делать 30 декабря:

шить и прясть;

подбирать что-то с земли;

разбивать копилку с деньгами;

рубить дрова;

мыть волосы на ночь.

Народные приметы и поверья:

идет снег — ждите пасмурное лето;

ветер с юга — к хорошему урожаю;

солнечный день — скоро потеплеет;

не видно звезд — погода резко меняется;

если воробьи громко чирикают, то ждите тепло.

День ангела празднуют:

Анисия, Федора, Макар, Ирина, Антон, Орина, Федосия, Лев, Ярина.

Этот день в истории:

1616 год — выходит из печати "Часослов" — первая печатная книга в Киеве.