Невероятно просто и ароматно: запеченная целая курица с лимоном и розмарином

Перенеситесь в атмосферу домашнего уюта с этим простым, но очень вкусным рецептом, который идеально подходит для любого гарнира. Легко приготовить, еще проще наслаждаться.

Любите ли вы домашнюю кухню вкусные ужины в кругу семьи? Этот рецепт запеченной курицы с лимоном и розмарином идеально подходит для создания уютной атмосферы за столом. Легкий в приготовлении и невероятно вкусный, он станет прекрасным выбором для семейного обеда или праздничного ужина. Рецептом приготовления курицы целиком в духовке поделился сайт Shuba.

Ингредиенты:

цыпленок — 1 шт.;

чеснок — 1 головка;

лук желтый репчатый — 2 шт.;

лимон — 1 шт.;

корень имбиря свежий — 15 г;

розмарин — 2 веточки;

картофель — 5 шт.;

томаты черри — 10 шт.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

растительное масло.

Приготовление

Шаг 1

Разогрейте духовку до 160℃, используйте режим верхнего и нижнего гриля с конвекцией. Цыпленка тщательно вымойте и просушите бумажным полотенцем.

Шаг 2

Подготовьте все ингредиенты:

очистите чеснок и придавите его, или разрежьте поперек целую головку;

лук очистите и нарежьте на четверти;

лимон разрежьте поперек на две половины;

имбирь нарежьте пластинками толщиной 2-3 мм;

картофель вымойте или очистите, порежьте на четвертинки;

томаты промойте.

Шаг 3

Подготовьте рукав для запекания, завязав его с одной стороны. Уложите на дно рукава картофель, лук, чеснок, томаты и имбирь. Сверху положите цыпленка.

Шаг 4

Выдавите на ціпленка сок одной половины лимона. Вторую половину уложите внутрь цыпленка вместе с розмарином. Добавьте соль и растительное масло.

Шаг 5

Завяжите рукав с другой стороны и аккуратно встряхните, чтобы все хорошо перемешалось. Поместите рукав в духовку на 30-40 минут, в зависимости от размера цыпленка.

Шаг 6

Как только цыпленок будет готов, выньте его из духовки, выложите на глубокое блюдо для подачи, аккуратно разрежьте и извлеките использованный рукав. Подавайте цыпленка с любимым соусом, отварным рисом и овощным салатом на гарнир.

Напомним рецепт вкусного блюда на ужин — куриные ножки на сковороде. Вам потребуется только курица и приправы.

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