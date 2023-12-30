"Новогодняя ночь не несет мощных энергий": астролог рассказала, стоит ли загадывать желание под бой курантов

Астролог объяснила, почему загадывать желание в новогоднюю ночь — неэффективная практика. Лучше взять за привычку делать это в другую дату.

Астролог Эрика Роялс объяснила, почему не эффективно загадывать желание в новогоднюю ночь и когда это лучше делать.

Стоит ли загадывать желание в новогоднюю ночь?

Астролог Эрика Роялс говорит, что существует много мифов и ажиотажа вокруг новогодней ночи. Много людей привыкли загадывать желание под бой курантов, некоторые даже пишут его и сжигают лист, а пепел выпивают вместе с бокалом игристого. Но этот ритуал, по словам астролога, не имеет никакой силы в эзотерике, потому что сам по себе праздник, который отмечают в ночь с 31 декабря на 1 января, не несет в себе мощных энергий. Этот праздник не закладывает программу на год для человека. "Поэтому нет смысла загадывать желание в эту ночь, точно также не важно в чем его встречать и что должно быть на столе", — говорит Эрика. По совету астролога, лучше взять за привычку загадывать желания и писать планы на будущий год в день зимнего солнцестояния.

Также более благоприятным периодом для планирования будущего и формулирования своих желаний является Новолуние. Ближайшее состоится 11 января 2024 года.

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