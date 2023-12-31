31 декабря 2023 года: преподобной Мелании и Щедрый вечер - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя занимать деньги. Среди главных примет этого дня — ясное небо к хорошему урожаю.

Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память преподобной Мелании. Это состоятельная римлянка, которая жила в V веке. В 14 лет девушку насильно выдали замуж за язычника Апиниана. Мелания умоляла его жить в непорочности, но он настоял на исполнении брачных обетов. В итоге, когда оба ребенка пары скончались в младенчестве, Апиниан раскаялся, принял христианство и пара прожила жизнь в целомудрии. Вместе со своим мужем она посвятила жизнь служению Богу. По молитвам Мелании происходило много чудес. Женщины обращались к ней при тяжелых родах. Сейчас ее мощи находятся в Риме.

В традициях щедрования в Украине среди маскарадных персонажей есть Меланка, или Маланка — это юноша, переодетый девушкой.

Что нельзя делать 13 января:

занимать деньги;

ссориться и злиться;

браться за что-то новое;

считать мелкие монеты.

Народные приметы и поверья:

если небо ясное и звездное, то будет хороший урожай;

теплый день — к дождливому лету;

метель накануне Васильева дня предвещает урожай орехов;

если на деревьях гололед, то уродят овощи и плоды.

День ангела празднуют:

Мелания, Петр, Мартиниана, Мартина и Теофил.

Родились в этот день:

1892 год – украинский поэт, основоположник украинского футуризма Михаил Семенко;

1977 год — PSY, южнокорейский певец, исполнитель хита "Gangnam Style".

Также в этот день:

1869 год — британский археолог-любитель Джон Вуд к югу от Измира обнаруживает на 7-метровой глубине руины храма Артемиды, считавшегося одним из семи античных чудес света;

1899 год – начало эфемеридного времени (года);

1989 год — в Киеве открывают первый участок (1,9 км) 3-й (Сырецко-Печерской) линии столичного метрополитена с тремя станциями: "Золотые ворота", "Дворец спорта", "Кловская".