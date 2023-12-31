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Новый 2024 год: главные приметы в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь существует множество примет и поверий, которые связаны с предсказанием будущего, привлечением удачи и избежанием беды.
Главные приметы в новогоднюю ночь:
- характер первого гостя, появившегося в доме после полуночи, определит тенденцию в следующем году;
- если девушка, нарезая салаты, случайно порежется, в следующем году обязательно выйдет замуж;
- если первым засевать утром придет мальчик, удача будет следовать за вами весь следующий год;
- подметать пол до рассвета нельзя, ведь можно вымести всю положительную энергию;
- год будет благополучным, если его встречать в новой одежде;
- если в новогоднюю ночь вы случайно увидели зеркальное время (например 02:02), то это к большой удаче на весь год;
- открытые хотяб на минутку двери и окна в новогоднюю ночь символизируют приветствие удачи и новых возможностей.
Также Фокус писал про приметы и традиции 31 декабря