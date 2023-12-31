Практикующая 103-летняя врач раскрыла свой секрет долголетия и энергичности (фото, видео)

В почти 70 лет Глэдис МакГэри пережила личную трагедию, которая в корне изменила ее жизнь. Принять случившееся она смогла только через 20 с лишним лет и теперь благодарна судьбе за такой болезненный урок.

103-летняя Глэдис МакГэри, практикующий врач и одна из основателей Американской ассоциации холистической медицины в 1978 году, в столь почтенном возрасте опубликовала мемуары в 2023-м и до сих пор продолжает консультировать пациентов по телефону, выступать с докладами в подкастах, а также ведет аккаунт в Instagram, у которого более 47 тысяч подписчиков. Секретами того, как оставаться в форме и быть здоровой в глубокой старости, женщина, воспитавшая шестерых детей, поделилась с журналистами Wall Street Journal.

Главное, что мотивирует ее и указывает правильное направление движения, – это наличие цели.

"У вас должно быть ради чего жить. И если вы так боитесь того, что происходит в мире, очень трудно заставить себя настолько набраться сил, чтобы действительно захотеть это сделать", – уверена она.

Глэдис родилась и выросла в Индии, где ее родители были медицинскими миссионерами. Окончив школу, она приехала в США, чтобы там получить профессию доктора. Позже она стала пресвитерианской и руководила клиникой на юге Огайо, пока они с мужем не переехали в Финикс, штат Аризона, где они управляли клиникой в течение следующих четырех десятилетий.

В казалось бы устроенной и стабильной жизни миссис МакГэри произошло событие, которое перевернуло все с ног на голову и совершенно изменило правила и устои. Когда ей было 69 лет, после 46 лет брака ее муж Билл подал документы на развод, чтобы жениться на коллеге.

По словам Глэдис, расставание стало самой трудной вещью, с которой она когда-либо сталкивалась. Усугубило ситуацию то, что Билл пригласил ее на свадьбу.

"Я подумала: "Неужели я проведу остаток своей жизни, крича вот так?" Сама боль стала огромным учителем. Я кричала. Я остановилась на обочине и подумала про себя: "Ты собираешься продолжать в том же духе?" Я имею в виду, это действительно отвратительно", – вспоминает она.

Как любой бабушке и прабабушке, Глэдис не чуждо рукоделие

Однако случившееся, как уже говорилось выше, стало поворотным моментом в жизни женщины.

"Это день, который создал Господь. Будем радоваться этому. Дело не в том, чтобы справиться с чем-то, а в том, чтобы пережить это. Если вы сможете пережить проблемы, с которыми столкнулись, они станут одним из ваших учителей. Только когда мне исполнилось 93 года, я по-настоящему приняла это. Вы доберетесь до той части, где сможете как бы держаться", – объясняет героиня.

Позже она купила табличку с надписью "БУДЬТЕ РАДЫ", чтобы та служила постоянным напоминанием о том, что нужно беречь и радоваться многим вещам, которые она "ценила" в своем браке.

"Я не жалею ни об одной минуте, которую провела в качестве жены Билла. Моя жизнь приобрела эти удивительные измерения, совершенно не связанные с ним. До этого я действительно не доверяла своему голосу. Я действительно не думала, что у меня есть право голоса. Я знаю, что у меня был голос. После развода это были уже не Билл и Глэдис, а Глэдис МакГэри, доктор медицинских наук. Я вернула себе то, что имела, не только как партнер Билла", — добавила она.

Вместе с дочерью Хелен Глэдис открыла новую клинику в Скоттсдейле, штат Аризона.

В возрасте 86 лет МакГэри завершила свою карьеру и отправилась в Афганистан, чтобы обучать сельских женщин более безопасным методам родовспоможения. При этом врач не забросила науку и практику. Она также мотивирует десятки тысяч людей своей мудростью.

"Есть холмы и долины. На самом деле, я благодарна, что мне сто лет. Знаете, такое случается", — в шутку заметила она во время выступления на TedX Talk о целостной медицине, когда ей было 100 лет. В ходе выступления она выразила веру в "коллегу внутри каждого пациента", который исцеляет, как и она.

Выступление Глэдис на TedX Talk

Кроме активной деятельности, еще одним столпом долголетия Глэдис является здоровое питание, девятичасовой сон, езда на трехколесном велосипеде для взрослых и 3800 шагов пеших прогулок каждый день .

Сейчас Глэдис живет Скоттдейле со своим сыном Джоном и недавно выпустила пятую книгу. С мая 2023 года она провела 200 замечательных интервью и подкастов.

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