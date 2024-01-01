Как и чем чистить линолеум: практические советы, которые помогут сохранить покрытие надолго

Правильный уход за линолеумом поможет дольше сохранить его внешний вид и увеличит срок эксплуатации. Прежде, чем приступать к удалению на нем пятен и загрязнений, стоит помнить несколько простых правил, чтобы не повредить покрытие.

Линолеум в качестве покрытия для пола – доступная альтернатива плитке, паркету и ламинату. Его делают из полимеров, а продается он в виде рулонов. Благодаря высокой устойчивости к износу, доступной цене и богатой палитре оттенков и рисунков с различными имитациями натуральных материалов линолеум активно используется потребителями в частных и коммерческих помещениях. Однако, как любое другое покрытие, он требует определенного ухода, благодаря которому прослужит дольше и не потеряет свой вид. Как ухаживать за линолеумом, чем его мыть и как не повредить, рассказал ресурс "Веселый дом".

Какие вещества опасны для линолеума

Среди того, что способно существенно повредить покрытие, – жидкости со щелочью (сильные моющие вещества, аммиак, домашние чистящие изделия бытовой техники), растворители (ацетон, разбавленный растворимый бензин, мастика или ацетат), абразивные материалы, металлические щетки, грубые губки, кислоты. Каждая из перечисленных позиций может вызвать деформацию линолеума, прожигание, царапины, повреждение целостности верхнего слоя, изменение цвета.

Перед тем, как использовать какие-то вещества для чистки линолеума, стоит сначала протестировать их на оставшемся после ремонта куске линолеума. Если такового нет, сойдет невидимый участок покрытия (за шкафом, в углу за вещами и тому подобное).

Для чистки линолеума используйте мягкую губку Фото: Freepik

Чем почистить линолеум

Лучшее средство – это универсальный очиститель линолеума, который можно купить в магазине или супермаркете. Не менее безопасный и эффективный, но более дешевый способ – уксусный раствор. Уксус прекрасно очистит линолеум, не повредив его. Для этого смешайте его с водой один к одному или даже добавьте больше, чем воды, в зависимости от того, насколько грязный линолеум. Протрите покрытие мягкой губкой, после чего смойте поверхность водой и протрите до сухости. Уксус способен удалять грязь, жир и остатки моющих средств, которые чаще всего есть на кухонном полу.

Теплая вода с моющим средством – еще один эффективный способ очистить грязный линолеум.

Если на линолеуме есть стойкие пятна или остатки грязи, можно попытаться применить белильный порошок для очистки. Растворите порошок в воде согласно инструкциям на упаковке и нанесите раствор на загрязненный участок. Тщательно протрите губкой или мягкой щеткой, затем смойте поверхность чистой водой и протрите до сухости.

Среди других способов очистить линолеум – смесь соды или лимонного сока с водой.

После использования любого из перечисленных средств смывайте линолеум теплой водой и протирайте насухо.

После использования любого средства смойте линолеум чистой водой и протрите насухо Фото: Freepik

Как удалить пятна с линолеума

Если на нем пятна от грязи и жира, протрите их губкой, смоченной в теплой воде с моющим средством. Это может быть гель для мытья посуды иди жидкое мыло. Пятна нужно тщательно протереть, пока они не исчезнут, после чего смыть все теплой водой и вытереть насухо.

Пятна от чернил или краски можно удалить с помощью натуральных растворителей, например, раствора моющей соды. Смесь воды и соды нанесите на пятно, затем оставьте на несколько минут, чтобы растворитель смог разложить краску или чернила. С помощью мягкой губки или ткани аккуратно протрите пятно, пока оно не исчезнет. Смойте поверхность чистой водой и протрите до сухости.

Пятна от кофе или чая легко убрать смесью воды и лимонного сока или раствора уксуса, а пятна от фруктов и соков легко удаляются с помощью растворов соды с водой или из уксуса и воды.

Краску или лак с линолеума можно удалить с помощью небольшого количества ацетона, нанесенного на мягкую губку. Помните, что ацетон может растворить покрытие. Поэтому пользуйтесь им крайне осторожно, не наносите слишком много и сначала проверьте действие средства на кусочке линолеума.

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