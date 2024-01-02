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2 января 2024 года: святого Сильвестра - что сегодня нельзя делать
Сегодня лучше ограничить употребление мяса, жирной рыбы и алкоголя. Среди примет этого дня — сильный мороз к скорой оттепели.
Что случилось в этот день:
2 января в церковном календаре – день памяти святого Сильвестра. С 314 по 335 год он был Папой Римским. Именно он считается первым проповедником, а не мучеником.
Что нельзя делать 2 января:
- есть жирную рыбу и мясо;
- ссориться с близкими;
- употреблять алкоголь;
- выносить сор из избы;
- выполнять работу по дому.
Народные приметы и поверья:
- сильный мороз — к скорой оттепели;
- порывистый ветер — скоро будут метели;
- облачно к вечеру — изменится погода;
- петухи поют — к потеплению.
День ангела празднуют:
Аммон, Василий, Егор, Домн, Закхей, Зорсис, Кузьма, Марк, Модест, Петр, Серафим, Сергей, Сидор, Сильвестр, Феоген, Феопемпт, Феопист, Ульяна, Федотья.
А также в этот день:
2020 год — Нидерланды официально отказались от употребления названия Голландия.