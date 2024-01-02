"Не могу поверить": женщина во время уборки нашла лотерейный билет и выиграла 100 тысяч евро

Представители лотереи сообщили, что на момент получения билет был в идеальном состоянии. Несмотря на несколько сообщений, о выигрыши до этого Рождества никто не заявил.

Жительница Германии, которая недавно наткнулась на лотерейный билет двухлетней давности, когда убирала свой дом к Рождеству, была ошеломлена, обнаружив, что выиграла 100 000 евро, сообщает Spiegel.

Женщина из Магдебурга играла в лотерею "Супер 6" в феврале 2021 года. Она положила билет в ящик стола и совсем забыла о нем.

Немка потратила около 44 долларов, играя в одни и те же шестизначные числа в течение четырех недель.

"Я не могу в это поверить. Это похоже на открытие забытого сокровища", — сказала победительница, заявив, что теперь отпуск входит в ее список дел.

Представители лотереи сообщили, что на момент получения билет был в идеальном состоянии. Несмотря на несколько сообщений, о выиграше до этого Рождества никто не заявил.

"Это была единственная шестизначная сумма выигрыша, которая была открыта в настоящее время в течение столь длительного времени", — объяснил управляющий директор Lotto Стефан Эберт.

По данным компании, в лотерее Lotto-Toto Sachsen-Anhalt все еще осталось 660 000 евро, ожидающих своих победителей за 2021 год, наибольшая непогашенная сумма составляет 5 000 евро. По правилам лотереи в Саксонии-Анхальт, на получение приза 2021 года можно претендовать до 31 декабря 2024 года.

Напомним, 8 ноября сообщалось, что мужчина выиграл в лотерею $500 тысяч в магазине, где ранее уже побеждал. Счастливчик ранее уже имел опыт побед в быстрых лотереях. Поэтому, зайдя в магазин за холодным чаем, он решил купить три билета, один из которых принес ему крупную сумму.