Филолог рассказал, как правильно употреблять названия социальных сетей (видео)

Александр Авраменко призывает не делать ошибок, разговаривая на украинском и лелея язык наших предков. Языковед рассказал, как склонять некоторые иноязычные названия.

Украинский филолог Александр Авраменко ответил, как правильно склонять названия социальных сетей. Об этом педагог рассказал в одном из своих экспресс-уроков.

По словам известного языковеда, фраза "Ми познайомилися в інстаграм" будет некорректной. Это практически то же самое, что сказать: "Ми познайомилися в ресторан".

В украинском языке иноязычные слова, заканчивающиеся на согласные, склоняются: в інстаграмі, у ютубі, у фейсбуці.

Кроме этого, обычно названия социальных и поисковых систем пишем с маленькой буквы и без кавычек. Впрочем, существуют редкие случаи, когда надо писать с большой буквы и использовать кавычки.

Авраменко призывает не делать ошибок, разговаривая на украинском и лелея язык наших предков.

Александр Авраменко

Александр Авраменко — это украинский педагог, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Филолог записал ряд экспресс-уроков, в которых учит правильному употреблению украинских слов, и издал учебники для подготовки к различным экзаменам.

Напомним, как назвать по-украински бутерброд.

Также Фокус писал о корректных этикетных формулах в украинском языке.