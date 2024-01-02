Филолог рассказал, как правильно употреблять названия социальных сетей (видео)
Александр Авраменко призывает не делать ошибок, разговаривая на украинском и лелея язык наших предков. Языковед рассказал, как склонять некоторые иноязычные названия.
Украинский филолог Александр Авраменко ответил, как правильно склонять названия социальных сетей. Об этом педагог рассказал в одном из своих экспресс-уроков.
По словам известного языковеда, фраза "Ми познайомилися в інстаграм" будет некорректной. Это практически то же самое, что сказать: "Ми познайомилися в ресторан".
В украинском языке иноязычные слова, заканчивающиеся на согласные, склоняются: в інстаграмі, у ютубі, у фейсбуці.
Кроме этого, обычно названия социальных и поисковых систем пишем с маленькой буквы и без кавычек. Впрочем, существуют редкие случаи, когда надо писать с большой буквы и использовать кавычки.
Авраменко призывает не делать ошибок, разговаривая на украинском и лелея язык наших предков.
Александр Авраменко — это украинский педагог, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Филолог записал ряд экспресс-уроков, в которых учит правильному употреблению украинских слов, и издал учебники для подготовки к различным экзаменам.
Напомним, как назвать по-украински бутерброд.
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