"Настоящий подвиг": пицца с 1001 сортом сыра попала в Книгу рекордов Гиннесса (фото, видео)

Чтобы добиться результата, повара нарезали по двухграммовому кубику каждого сыра и добавляли их поверх основы пиццы.

Пицца, испеченная во Франции, побила мировой рекорд Гиннесса по количеству сортов сыра в одном блюде. Сыроделы предлагали повару свой сыр бесплатно, так как им понравилась идея стать частью мирового рекорда, сообщает Guinness World Records.

Для приготовления были использованы 940 французских сортов сыра и 61 из других стран мира. Пиццу-рекордсмен придумали французские повара Бенуа Брюэль и Фабьен Монтелланико. Им помогали сыродел Софи Хатат Ришар-Луна и YouTube-блогер Флориана OnAir.

Фото: Guinnessworldrecords

Чтобы добиться результата, они нарезали по двухграммовому кубику каждого сыра и добавляли их поверх основы пиццы.

"Нам пришлось заранее приготовить тесто для пиццы, чтобы оно не порвалось под тяжестью всего этого сыра", — объяснил Брюэль.

Они наслаивали более мягкие сыры поверх более твердых, используя форму для выпечки, чтобы блюдо оставалось целым во время приготовления.

Многие сыровары бесплатно давали повару Бенуа Брюэлю свой сыр, когда узнали, что он пытается установить мировой рекорд.

"Это был настоящий подвиг – находиться на фермах и встречаться с производителями, которые так увлечены своей профессией. Я занимаюсь приготовлением пиццы уже 13 лет, у меня есть собственные рецепты. С тех пор, как я занимаюсь собственным бизнесом, моя единственная мечта — готовить пиццу с самым большим разнообразием сыро", – сказал Брюэль.

Напомним, 17 декабря сообщалось, что норвежец установил мировой рекорд, прыгнув со скалы высотой 40,5 метров в ледяную воду. По словам дайвера-эктремала Кена Сторнесли, он вряд ли когда-нибудь пытаться совершить смертельный прыжок с высоты 50 метров.