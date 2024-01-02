Филолог рассказал, как правильно называть яйцо "всмятку" (видео)

Популярные завтраки часто называют неправильно. Александр Авраменко раскрыл украинский вариант названия яйца "всмятку".

Украинский филолог Александр Авраменко ответил, как правильно называть на украинском языке "яйцо всмятку". Об этом языковед рассказал в одном из своих мини-уроков.

Как отметил известный педагог, "яйцо всмятку" и "глазунья" — это суржик.

Готовое вареное яйцо с жидким желтком правильно называть "некрутим яйцем", а жареное яйцо с жидким желтком — "окатою яєчнею", ведь желток, не смешанный с белком, напоминает глаз.

Александр Авраменко также обратил внимание, что именно "оката", а не "оковита", яичница. Ведь "оковита" — это крепкая водка высокого сорта.

Итак:

яйцо всмятку — некруте яйце (или же рідке);

глазунья — оката яєчня.

В частности, языковед отметил, что можно говорить и "яєшня", и "яєчня", однако первый вариант более устаревший.

Александр Авраменко

Александр Авраменко — это украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий, который записал ряд уроков, в которых учит украинцев правильно разговаривать, искореняя суржик.

Напомним, как на украинском языке корректно называть постельное белье.

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