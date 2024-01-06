Заморозка, топинамбур и шерсть: 8 эффективных способов очистки воды без фильтра

Чтобы обезопасить человеческий организм от вредных примесей, содержащихся в воде, воду нужно фильтровать. Если у вас нет специального фильтра, можно использовать проверенные народные способы.

Не секрет, что обычная водопроводная вода в Украине чаще всего не пригодна для питья. В целях безопасности ее хлорируют, но это придает ей неприятный запах и вкус, а также вряд ли может считаться полезным для здоровья. Как очистить воду из под крана, если фильтр сломался или его у вас нет, рассказал сайт Food&Mood.

Кипячение

Большинство микроорганизмов, живущих в воде, погибают при высоких температурах. На этом основаны процессы пастеризации и стерилизации. Но это энергозатратные способы, потому что для обеззараживания кипятить воду нужно как минимум 15 минут.

Еще один недостаток кипячения хлорированной воды из-под крана – образование химических соединений с хлором, которые являются канцерогенами. Кроме того, соли тяжелых металлов по-прежнему остаются в воде, а их концентрация даже увеличивается за счет испарения при кипячении.

Заморозка

Замораживая воду можно удалить из нее минеральные примеси. Вода с солями тяжелых металлов замерзает дольше, поэтому вода в бутылке расслаивается на чистую воду и "рассол".

Вы можете очистить воду двумя способами:

Заморозить воду не полностью, слить жидкую часть с примесями, а оставшийся лед растопить – это будет чистая вода. Заморозить бутылку воды полностью, растопить примерно половину, а центральную часть куска льда с примесями (эта часть выглядит более мутной) выбросить.

Засолка

На 2 литра воды берется столовая ложка поваренной соли. Растворив соль, надо дать воде постоять 15-20 минут, в результате чего частично погибнут некоторые виды микробов и осядут соли тяжелых металлов.

После этого верхние слои воды (до 1,5 л) можно использовать для приготовления еды.

Кремний

Кремний служит мощным активатором воды и обладает бактерицидными свойствами. Кусочек кремния моют, бросают его в воду и настаивают 24 часа. После такой очистки вода пригодна для питья и приготовления еды. Если у вас нет кремния, вместо него можно использовать топинамбур. В клубнях этого растения содержится больше 8% кремния, что позволяет использовать его для очистки воды.

Серебро

Серебро, как известно, обладает бактерицидными свойствами, поэтому отлично очищает воду. Для этого в емкость с водой на ночь нужно опустить серебряный предмет, например, ложку. Через 10-12 часов ионы серебра очистят воду и ее можно будет безопасно пить.

Активированный уголь

Активированный уголь – это отличный адсорбент. Его используют при производстве всевозможных фильтров для очистки:

воды;

воздуха;

алкоголя;

нефтепродуктов;

табачного дыма

других лекарственных, химических и пищевых продуктов.

Активированный уголь устраняет неприятные запахи и адсорбирует различные вредные примеси в воде. Чтобы очистить воду, нужно растворить несколько таблеток активированного угля в воде и через 12 часов процедить воду через ватно-марлевый фильтр.

Шерсть

Это народный способ очистки воды:

Один конец натуральной шерстяной нити опустите в банку с водой, а второй – в пустую емкость. Вода пропитает нить и начнет капать в пустую банку. На шерстяных волокнах осядут примеси, которые содержатся в воде. Сделайте такую перегонку 2-3 раза, и полученную воду используйте для питья и готовки.

Ягоды и листья

Воду можно очистить с помощью ягод и листьев некоторых растений. Чаще всего используют боярышник и рябину. В трехлитровую емкость с водой опустите горсть ягод или 15 листочков. Вода очистится уже через 2-3 часа и ее можно будет пить.

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