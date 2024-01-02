Шоколадные булочки без дрожжей: рецепт быстрой выпечки

Чем больше шоколада в булочках, тем они будут вкуснее. Главное – плотно защипнуть края, чтобы во время выпечки шоколад не вытекал и не пригорел.

Булочки с шоколадом – вкусная добавка к чаю или кофе. Как их приготовить без дрожжей, рассказали в блоге "Рецепты каждый день". Рекомендуем попробовать этот рецепт, чтобы насладиться отличной выпечкой.

Шоколадные булочки

Ингредиенты:

мука – 300 гр;

разрыхлитель – 2 ч. л;

сода – 1 ч. л;

соль – 1/2 ч. л;

сахар – 2 ст. л;

сливочное масло – 75 гр;

холодное молоко – 150 мл;

горький шоколад (60%) – 100 гр;

яйцо – 1 шт.

Способ приготовления:

В глубокой посуде смешать просеянную муку, разрыхлитель, соду, соль и сахар. Масло растереть руками в крошку в мучной смеси. Затем влить молоко, замесить тесто.

Размять тесто на доске, присыпанной мукой, а затем раскатать в прямоугольник толщиной в 3 мм. Разрезать его на 12 частей и на середину каждой выложить кусочки шоколада. Желательно ломать его на более крупные части, тогда булочки будут вкуснее.

Обернуть шоколад тестом и слегка прижать по краям, чтобы закрепить.

Переложить булочки на противень, застеленный пергаментной бумагой, и каждую смазать взбитым яйцом.

Духовку разогреть до 210 градусов.

Выпекать булочки 15–20 минут до появления золотистой корочки.

Ранее Фокус писал, как приготовить шоколадные панкейки.