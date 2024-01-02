Не только рис: как спасти телефон, который упал в снег

Влага всегда негативно влияет на состояние гаджета. Существует несколько простых правил, на которые стоит обратить внимание после падения телефона в снег.

Падение телефона — всегда не самый приятный процесс, а зимой, когда вокруг мороз и снег, спасти гаджет будет в разы сложнее, однако вполне возможно. Об этом пишет Ukr.Media.

Что делать, когда ваш телефон упал в снег

В первую очередь гаджет нужно срочно поднять, чтобы он не лежал в снегу долго, и отряхнуть. После этого смартфон стоит выключить, "реанимировав" его.

Важно быстро отряхнуть снег, ведь он может начать таять и станет растекаться по всему гаджету. Если это уже произошло, нужно ватными палочками расчистить разъемы.

Однако нельзя использовать металлические предметы для чистки телефона, поскольку это может испортить его.

Только после того, когда вы поняли, что снега на гаджете не осталось, можно пробовать включать устройство, проверив его работу. Вместе с этим, не стоит первое время ставить телефон на зарядку. А когда поставите, то лучше снять чехол, который помогает перегревать гаджет и ухудшать состояние его батареи. Вообще, специалисты советуют всегда заряжать телефон без чехла, даже если он сертифицирован.

Телефон должен некоторое время полежать при комнатной температуре, ведь из-за резкого перепада в нем может появиться конденсат.

Фото: Freepik

Правила спасения телефона после падения в снег

Быстрая реакция

После падения телефона в снег каждая секунда играет важную роль, поэтому нужно реагировать очень быстро. После падения гаджета выключаем его, разбираем, вынув аккумулятор, карту памяти и SIM-карту.

В телефонах со съемной батареей на аккумуляторе есть индикатор. Если он горит красным или розовым цветом — значит, внутрь попала вода. Поэтому аккумулятор стоит купить новый, а телефон еще возможно "реанимировать". Его нужно поместить в перчатку или карман или завернуть в бумагу, чтобы он впитал влагу.

Внутренняя сушка

Если в вашем телефоне есть съемная батарея — нужно его внутреннюю часть промокнуть полотенцем. Вместе с этим, нельзя трясти гаджет, потому что вода может проникнуть еще глубже.

Разъемы

Особое внимание стоит уделить разъемам вашего смартфона. Даже если он защищен от влаги, то после попадания воды в разъем могут возникнуть проблемы. Стоит использовать пылесос и осторожно пройти им несколько раз по всем разъемам, не касаясь самого гаджета.

Однако не стоит в таком случае сушить смартфон феном, ведь он лишь усугубит ситуацию, протолкнув воду дальше по щелям.

Пакетик с силикагелем или рисом

Часто в случаях "затопления" телефонов рекомендуют погружать его в чашу с рисом на несколько часов. Кроме этого способа, можно использовать силикагель — высушенный гель кремниевой кислоты пористого строения с сильно развитой внутренней поверхностью, пакетики с шариками, которые кладут в коробки с обувью и лекарствами. В таком случае стоит поместить ваш "травмированный" смартфон в пластиковый конверт, обложить его силикагелем и оставить на некоторое время "восстанавливаться".

Набраться терпения и подождать

Несмотря на то, что хочется как можно скорее вернуть свой телефон в рабочее состояние, стоит набраться терпения. Поэтому не стоит сразу включать устройство и проверять, работает ли оно.

Нужно подождать определенное время, даже несколько суток. Если раньше времени включить гаджет, то это может привести к замыканию и тогда его нужно будет сдавать в ремонт, что займет еще больше времени и потребует финансовых ресурсов.

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