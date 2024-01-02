Жертвы для красоты: проблемы с которыми можно столкнуться после коррекции губ
Многие корректируют линию губ, чтобы добиться желаемого эффекта. Это косметологическая операция не считается сложной. Но также многие оказываются не готовы к проблемам после коррекции.
Сегодня девушки часто стремятся увеличить губы, и скорректировать линию, так чтобы она выглядела более симметрично и привлекательно. Но это простая процедура хоть и является таковой, но может иметь последствия о которых многие не догадываются. Поэтому нужно знать заранее, с чем придется столкнуться после коррекции губ. Об этом пишет Centerplast.
Улучшение формы, пропорций, контуров, объема или кожи вокруг губ требует большего, чем просто освоение такого метода лечения, как инъекции в губы. Выбор индивидуально наилучшего метода лечения должен основываться не на возможностях врача, а на потребностях пациента.
Только опытный врач также может быстро выявить и устранить возможные побочные эффекты. Для лечения можно использовать только одобренные и сертифицированные продукты безопасного происхождения, при этом необходимо соблюдать правила гигиены. Кроме того, важно точное знание анатомии. Игнорирование естественных пропорций быстро приводит к неестественному результату.
Отечность
Самая распространенная возникающая проблема. Отеки появляются по той причине, что в ткани попадает инородное вещество. Обычно отеки сохраняются в течение 2-3 дней, затем все приходит в норму. Если отеки не проходят, а становятся больше и возникает зуд, то нужно обратиться за помощью. Это может быть аллергия, или начало воспалительного процесса.
Шишки
Образуются шарики и шишечки под кожей по двум причинам. Первая – это скопление коллагена. Такие шарики могут быть визуально незаметны, но женщина будет испытывать постоянный визуальный дискомфорт. Чаще они проходят.
Вторая – это неправильное распределение филлера. Комочки геля просто соединяются, что не только неприятно, но и искажает форму губ. Если такие шарики долго не рассасываются, они могут превратиться в плотные гранулемы, удалить которые возможно только путем хирургического вмешательства.
Изменение оттенка
Губы могут приобрести синий оттенок, если филлер введен на недостаточную глубину. Дефект исправляется только одним способом: выведением филлера.
Герпес
Если у вас уже был герпес, то он может возникнуть сразу после коррекции. Поэтому рекомендуется за неделю перед процедурой провести курс противовирусными препаратами.
Синяки
Синяки проявляются из-за того, что повреждаются сосуды и ткани. Также это происходит при сжатии. Обычно через неделю все проходит, и губы приобретают естественный цвет.
Как подготовиться к коррекции губ?
- Сведите к минимуму употребление никотина и алкоголя.
- Во время беременности и лактации следует избегать лечения филлерами и гиалуроновой кислотой.
- Препараты, разжижающие кровь, необходимо отменить за 10 дней до начала лечения (после консультации с врачом).
- Прием витаминных препаратов (А, Е) и пищевых добавок (жирные кислоты омега-3, препараты зверобоя и др.) необходимо прекратить не менее чем за четыре недели до операции.
- Держите кубики льда или охлаждающие подушечки под рукой на день лечения дома. Таким образом, вернувшись домой, вы сможете охладить кожу после инъекции.
Что нужно помнить после операции на губах?
- В течение двух-трех дней верхняя часть тела в положении лежа должна быть приподнята примерно на 30 градусов. Это правило действует и во время сна. Кроме того, частое охлаждение губ способствует снятию отеков и заживлению ран.
- Принимать душ разрешено с 1-го дня после процедуры, непосредственно перед приемом для обработки ран.
- Разговоры следует свести к минимуму в первые 48 часов.
- В первые пять дней следует избегать жевательной резинки и твердой пищи.
- Любые кожные швы, которые могли быть наложены, снимаются примерно через 5-6 дней после процедуры.
- Примерно через одну, а лучше две недели вы можете вернуться к работе. При увеличении губ VY отек, скованность и потеря чувствительности могут повлиять на питье и речь в первую неделю. Отек и потеря чувствительности обычно исчезают через три-шесть месяцев.
- Наклоны, подъем тяжестей, плавание, сауну и занятия спортом следует избегать в течение двух недель, а возможно и дольше, если отек все еще сохраняется.
- Следует избегать чрезмерного УФ-излучения (загара/солярия) в течение как минимум 3 месяцев.
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