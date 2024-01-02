Диетический салат с куриным филе, свежими овощами и зеленью: простой рецепт

Салат с куриным мясом легко адаптировать под любые диетические предпочтения, заменяя или исключая некоторые ингредиенты. Свежие овощи делают блюдо не только вкусным, но и полезным.

Диетический салат с куриным филе — идеальный выбор для легкого обеда или ужина. Питательные и низкокалорийные ингредиенты делают его прекрасным вариантом для тех, кто следит за фигурой или придерживается здорового питания, пишет 24tv.

Салат с куриным филе, свежими овощами и зеленью обладает не только приятным вкусом, но и ярким видом, что делает его прекрасным выбором для ежедневного рациона.

Ингредиенты

Для приготовления легкого салата понадобятся такие продукты:

куриное филе (отварное) — 200 г;

свежие огурцы — 2 штуки;

помидоры — 2 штуки;

листья салата (любой на выбор) — 100 г;

лимонный сок — 2 столовые ложки;

оливковое масло (для диетического варианта можно исключить) — 1 столовая ложка;

соль и черный молотый перец — по вкусу;

зелень (укроп, петрушка) для декорирования.

Приготовление

Шаг 1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками или полосками. Огурцы и помидоры вымойте и нарежьте тонкими ломтиками.

Шаг 2. Салатные листья промойте, обсушите и порвите на удобные для еды куски.

Шаг 3. Для заправки смешайте лимонный сок с оливковым маслом (при желании). По вкусу добавьте соль и перец.

Шаг 4. В большой салатнице уложите ингредиенты слоями: сначала салат, затем овощи, слои куриного филе. Повторите слои при необходимости.

Шаг 5. Перед подачей полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте.

Шаг 6. Украсьте готовый салат свежей зеленью.

Также вы можете приготовить салат с яблоками, сельдереем и грецкими орехами, который отлично сочетается как с мясными, так и с рыбными блюдами.