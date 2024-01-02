Идеально для вареников: как приготовить тесто на кипятке с яйцом

Это простой рецепт теста для вареников. Оно готовится очень просто.

Если любите вареники, традиционное украинское блюдо, то попробуйте приготовить тесто для них по этому рецепту. Это заварное тесто на воде с добавлением яйца. Оно хорошо держит форму вареников и никогда не разваривается. Тесто получается мягкое и эластичное. Рецептом поделились на сайте Besahy.

Это видоизмененный рецепт универсального заварного теста на вареники, где вместо 50 грамм воды, добавили яйцо. Яйцо немного изменит цвет нашего теста, добавит протеинов, что сделает тесто еще более сытным. Тесто получится эластичным и лучше будет держать форму вареников. При варке такие вареники не развариваются и не склеиваются.

Заварное тесто для вареников

Ингредиенты:

мука 400 г;

соль 0,5 ч. л;

вода 150 мл;

яйцо 1 шт;

масло 3 ст. л.

Просеиваем 400 грамм муки, чтобы не было комочков. К муке добавляем пол чайной ложки соли и перемешиваем. Затем вливаем 150 грамм кипятка и перемешиваем лопаткой.

Добавляем 3 столовые ложки масла и продолжаем вымешивать.

Когда тесто остыло добавляем одно яйцо. Начинаем замешивать тесто. Вымешиваем пока тесто не станет эластичным.

Для вареников из заварного теста с яйцом можно брать любую начинку. Вот только, если вы придерживаетесь поста или не употребляете продуктов животного происхождения, тогда лучше замесить простое заварное тесто на воде. Оно также очень эластичное, мягкое и легкое в приготовлении.

На такое количество теста получается примерно 50 вареников. И вареники из такого теста можно морозить.

С этим тестом можно приготовить вкусные вареники с квашеной капустой.