Умерла самая старая курица в мире, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса (фото)

Хозяйка курицы Марси Дарвин заявила, что очень скорбит за своей любимицей и даже разместила в сети "некролог".

В Мичигане (США) самая старая курица в мире по кличке Арахис умерла в возрасте 21 года во сне на руках своей хозяйки рождественским утром, сообщает FOX Weather.

"Я искренне скорблю о ее утрате. Она была замечательной маленькой птичкой и оставила пустоту в нашем доме и наших сердцах", — сказала ее хозяйка Марси Паркер Дарвин.

Недавно Дарвин разместила в интернете "некролог" курице, о которой она заботилась и которой посвятила свою книгу "Моя девочка Арахис и я".

Марси рассказала, что вырастила Арахис с маленького цыпленка. Птица прожила исключительно долгую жизнь для курицы. Она представляла собой смесь пород бельгийской д'Юккль и Нанкин.

"У меня с ней много лет воспоминаний, и я так рада этому, а также тому факту, что она тронула так много людей своей историей жизни", — поделилась женщина.

Фото: darwinmarsi.substack.com

По словам Дарвина, чтобы гарантировать своей питомице долгую и здоровую жизнь, она обеспечила ей питательную диету: смешивала йогурт с измельченными таблетками витамина D и давала в качестве лакомства свежие фрукты и овощи. Все это помогало Арахису поддерживать хорошее здоровье.

Недавно Арахис получил всемирное признание как самая старая живая курица в мире. Птица была занесена в Книгу рекордов Гиннеса, в возрасте 20 лет.

Фото: darwinmarsi.substack.com

С тех пор Дарвин посвятила жизнь распространению истории своей любимицы через газетные интервью, выступления на телевидении, радиопрограммы и подкасты.

Арахис была дружелюбной птицей, которой нравилось сидеть на руках и на плече. Она также всегда реагировала, когда ее называли по имени.

Марси сказала, что она получила сообщения с утешениями отовсюду. Ей было приятно знать, что в мире так много добрых людей.

"На прошлой неделе я также услышала довольно много грубых комментариев в Интернете, поэтому, конечно, мне грустно осознавать, что есть также много бесчувственных придурков", — добавила она.

Напомним, 17 декабря сообщалось, что норвежец установил мировой рекорд, прыгнув со скалы высотой 40,5 метров в ледяную воду. По словам дайвера-эктремала Кена Сторнесли, он вряд ли когда-нибудь пытаться совершить смертельный прыжок с высоты 50 метров.