Авокадо и килька: рецепт необычных бутербродов от Клопотенко
Несмотря на то, что новогодние праздники проходят, бутерброды всегда будут уместными. Их можно готовить, например, на завтраки.
Бутерброды — всегда хорошая идея для закуски. Украинский ресторан и шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить блюдо с популярными ингредиентами, однако необычно соединенными.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 9 ломтей хлеба;
- 100 г кильки;
- 1 авокадо;
- 1\2 красной луковицы;
- 1\4 перца чили;
- 1-2 ст. л. оливкового масла;
- сок половины лимона;
- 4 веточки кинзы.
Для начала берем свежий хлеб и подсушиваем его на сухой сковороде, чтобы он стал хрустящим. Однако масло Евгений Клопотенко во время этого не рекомендует использовать.
В это время кильку чистим и раскрываем "книжкой". Лук также чистим и очень мелко нарезаем.
Избавляем авокадо от кожи и косточки. После этого мнем его вилкой в однородную массу.
Смешиваем авокадо с нарезанным луком и мелко порезанным перцем чили.
В отдельной емкости мешаем сок лимона и оливковое масло. Эту смесь добавляем к авокадо и вместе мешаем.
Выкладываем пасту с авокадо на хлеб, а сверху на него кладем кильку. Бутерброд можно украсить кинзой перед тем, как подавать к столу.
Напомним, как приготовить шоколадные булочки без дрожжей.
Также Фокус писал о рецепте новогоднего коктейля "Зимний волшебник".