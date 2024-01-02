Авокадо и килька: рецепт необычных бутербродов от Клопотенко

Несмотря на то, что новогодние праздники проходят, бутерброды всегда будут уместными. Их можно готовить, например, на завтраки.

Бутерброды — всегда хорошая идея для закуски. Украинский ресторан и шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить блюдо с популярными ингредиентами, однако необычно соединенными.

ИНГРЕДИЕНТЫ

9 ломтей хлеба;

100 г кильки;

1 авокадо;

1\2 красной луковицы;

1\4 перца чили;

1-2 ст. л. оливкового масла;

сок половины лимона;

4 веточки кинзы.

Для начала берем свежий хлеб и подсушиваем его на сухой сковороде, чтобы он стал хрустящим. Однако масло Евгений Клопотенко во время этого не рекомендует использовать.

В это время кильку чистим и раскрываем "книжкой". Лук также чистим и очень мелко нарезаем.

Избавляем авокадо от кожи и косточки. После этого мнем его вилкой в однородную массу.

Смешиваем авокадо с нарезанным луком и мелко порезанным перцем чили.

В отдельной емкости мешаем сок лимона и оливковое масло. Эту смесь добавляем к авокадо и вместе мешаем.

Выкладываем пасту с авокадо на хлеб, а сверху на него кладем кильку. Бутерброд можно украсить кинзой перед тем, как подавать к столу.

Напомним, как приготовить шоколадные булочки без дрожжей.

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