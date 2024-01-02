Будьте осторожны: сколько можно хранить и есть новогоднюю еду

После новогодней ночи обычно остается много еды, которую потом доедают несколько дней. Но насколько это безопасно?

К новогодней ночи обычно все готовятся заранее: подготавливают меню, закупают продукты и готовят множество вкусных блюд на стол. После встречи нового года обычно остается достаточно продуктов, чтобы ими питались еще несколько дней. Но насколько это безопасно, расскажет Фокус.

Во время приготовления пищи на нее попадают микроорганизмы с рук и из окружающего воздуха. В минимальных количествах они безопасны, но если оставить еду при комнатной температуре или долго хранить в холодильнике, микробы успеют размножиться и станет очень "неполезной". Употребление таких продуктов чревато пищевым отравлением.

Салаты

Заправленный салат оливье должен храниться не более 6 часов

салаты с мясом или птицей — 18 часов без заправки, 12 часов с заправкой;

салаты из рыбы или морепродуктов — без заправки 12 часов;

салаты из свежих овощей, фруктов — без заправки 18 часов, с заправками — 12 часов;

салаты с яйцами — без заправки 18 часов, с заправкой — 6 часов.

Это не значит, что после истечения данного срока продукты моментально становятся токсичными, но с каждым часом в них увеличивается количество микроорганизмов и микробов.

Какие правила соблюдать:

Не превышать сроки хранения. Меньше всего безопасно можно хранить заправленные салаты с добавлением яиц.

Лучше всего заправлять салаты прямо перед подачей на стол, можно это делать порционно. Остатки безопаснее хранить без заправки.

Не оставляйте салаты при комнатной температуре на праздничном столе. Максимум — 2 часа.

Горячие блюда

Горячие блюда могут храниться куда дольше салатов.

мясо жареное, или тушеное — 36 часов;

изделия из рубленого мяса — 24 часа;

жареная, или тушеная птица — 48 часов;

жареная, или тушеная рыба — 36 часов.

Холодец, пироги и колбасы

Холодец и заливное рекомендуется хранить после приготовления не более 12 часов

холодец — 12 часов;

заливная рыба — 24 часа;

заливное мясо — 12 часов.

пироги и блинчики — 24 часа.

Колбасы хранятся — 48–72 часа. Если поместить нарезку в вакуумную упаковку, то хранить можно пять суток.

Десерты

торты и пирожные без кремового декора, типа суфле — 72 часа;

торты с заварным кремом, кремом из взбитых сливок — 18 часов;

желе, муссы — 24 часа.

Также следуйте простым правилам за праздничным столом, накладывая еду из общей посуды к себе в тарелку отдельными чистыми столовыми приборами.

Напомним, ранее Фокус писал о том, от каких продуктов лучше отказаться при гастрите.