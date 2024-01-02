Разделы
Материалы
Лайт

Как правильно приготовить квашеную капусту: 5 советов, которые помогут

Оксана Ханас
Фото: KamranAydinov/Freepik

Чтобы капуста получилась вкусной, важно правильно подобрать все ингредиенты. Особого внимания требует и каждый этап ее приготовления.

Квашеная капуста – настоящий кладезь витаминов и незаменимый продукт на столе в зимнее время. Он богат витаминами и микроэлементами, которые способствуют повышению иммунитета, что особенно важно в сезон простуд. Эксперт по быстрой и вкусной еде, посол проекта Джейми Оливера в Украине Дарья Дорошкевич поделилась секретами приготовления идеальной квашеной капусты, о которых знают не все хозяйки. Советы она опубликовала на своей странице в соцсети вместе с проверенным рецептом этого блюда.

Как приготовить идеальную квашенную капусту

  • "Выбирайте кочан овальной формы. Он лучше подходит для квашения", – отметила Дорошкевич.
  • Очень важно правильно посолить капусту. Соли не должно быть слишком много или слишком много. "Я использую одну столовую ложку без горки на килограмм капусты. Это приблизительно 10 гр.", – подчеркнула автор видео.
  • Для квашения капусты используйте только каменную нейодированную соль. Любая другая соль не принесет желаемого результата и вкуса.
  • Важно хорошо перемять капусту с солью, пока она не пустит сок.
  • "Вы можете добавлять сахар, мед, или не добавлять совсем. Но если решите добавить, помните, что ваша капуста приготовится быстрее.

Квашеная капуста по рецепту Дарьи Дорошкевич

Ингредиенты на 3 кг:

  • капуста – 3 кг;
  • морковь – 200-300 гр;
  • яблоки большие – 2 шт.
  • 1 болгарский перец (исключительно органического происхождения) – по желанию;
  • каменная соль – приблизительно 30 гр.

Еще можно добавить семена укропа, тмин.

Способ приготовления:

Капусту нашинковать, пересыпать солью, очень хорошо перемять руками, чтобы выделился сок. Морковь и яблоки натереть на крупной терке, перемешать с капустой.

Попробовать капусту на соль. Если получилось немного пересолено – не страшно, во время квашения вкус выровняется.

Сложить капусту в емкость, хорошо придавить, чтобы выделился сок на поверхности, сверху положить тарелку и тяжелый груз, минимум 3 кг, но лучше больше.

Оставить капусту на кухне. Срок квашения зависит от многих факторов – количества сахаров в овощах, температуре в помещении, количества капусты. Где-то на 3-4 день капуста начинает пускать пузыри и булькать. Это значит, что квашение началось.

Когда капуста заквасилась, нужно поставить ее в прохладное место (кладовая, балкон, холодильник) на хранение.

Ранее Фокус писал про 6 причин никогда не есть сырую капусту.