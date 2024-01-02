Как правильно приготовить квашеную капусту: 5 советов, которые помогут

Чтобы капуста получилась вкусной, важно правильно подобрать все ингредиенты. Особого внимания требует и каждый этап ее приготовления.

Квашеная капуста – настоящий кладезь витаминов и незаменимый продукт на столе в зимнее время. Он богат витаминами и микроэлементами, которые способствуют повышению иммунитета, что особенно важно в сезон простуд. Эксперт по быстрой и вкусной еде, посол проекта Джейми Оливера в Украине Дарья Дорошкевич поделилась секретами приготовления идеальной квашеной капусты, о которых знают не все хозяйки. Советы она опубликовала на своей странице в соцсети вместе с проверенным рецептом этого блюда.

Как приготовить идеальную квашенную капусту

"Выбирайте кочан овальной формы. Он лучше подходит для квашения", – отметила Дорошкевич.

Он лучше подходит для квашения", – отметила Дорошкевич. Очень важно правильно посолить капусту. Соли не должно быть слишком много или слишком много. "Я использую одну столовую ложку без горки на килограмм капусты. Это приблизительно 10 гр.", – подчеркнула автор видео.

капусту. Соли не должно быть слишком много или слишком много. "Я использую одну столовую ложку без горки на килограмм капусты. Это приблизительно 10 гр.", – подчеркнула автор видео. Для квашения капусты используйте только каменную нейодированную соль . Любая другая соль не принесет желаемого результата и вкуса.

. Любая другая соль не принесет желаемого результата и вкуса. Важно хорошо перемять капусту с солью, пока она не пустит сок.

с солью, пока она не пустит сок. "Вы можете добавлять сахар, мед, или не добавлять совсем. Но если решите добавить, помните, что ваша капуста приготовится быстрее.

Квашеная капуста по рецепту Дарьи Дорошкевич

Ингредиенты на 3 кг:

капуста – 3 кг;

морковь – 200-300 гр;

яблоки большие – 2 шт.

1 болгарский перец (исключительно органического происхождения) – по желанию;

каменная соль – приблизительно 30 гр.

Еще можно добавить семена укропа, тмин.

Способ приготовления:

Капусту нашинковать, пересыпать солью, очень хорошо перемять руками, чтобы выделился сок. Морковь и яблоки натереть на крупной терке, перемешать с капустой.

Попробовать капусту на соль. Если получилось немного пересолено – не страшно, во время квашения вкус выровняется.

Сложить капусту в емкость, хорошо придавить, чтобы выделился сок на поверхности, сверху положить тарелку и тяжелый груз, минимум 3 кг, но лучше больше.

Оставить капусту на кухне. Срок квашения зависит от многих факторов – количества сахаров в овощах, температуре в помещении, количества капусты. Где-то на 3-4 день капуста начинает пускать пузыри и булькать. Это значит, что квашение началось.

Когда капуста заквасилась, нужно поставить ее в прохладное место (кладовая, балкон, холодильник) на хранение.

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