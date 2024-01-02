Как правильно приготовить квашеную капусту: 5 советов, которые помогут
Чтобы капуста получилась вкусной, важно правильно подобрать все ингредиенты. Особого внимания требует и каждый этап ее приготовления.
Квашеная капуста – настоящий кладезь витаминов и незаменимый продукт на столе в зимнее время. Он богат витаминами и микроэлементами, которые способствуют повышению иммунитета, что особенно важно в сезон простуд. Эксперт по быстрой и вкусной еде, посол проекта Джейми Оливера в Украине Дарья Дорошкевич поделилась секретами приготовления идеальной квашеной капусты, о которых знают не все хозяйки. Советы она опубликовала на своей странице в соцсети вместе с проверенным рецептом этого блюда.
Как приготовить идеальную квашенную капусту
- "Выбирайте кочан овальной формы. Он лучше подходит для квашения", – отметила Дорошкевич.
- Очень важно правильно посолить капусту. Соли не должно быть слишком много или слишком много. "Я использую одну столовую ложку без горки на килограмм капусты. Это приблизительно 10 гр.", – подчеркнула автор видео.
- Для квашения капусты используйте только каменную нейодированную соль. Любая другая соль не принесет желаемого результата и вкуса.
- Важно хорошо перемять капусту с солью, пока она не пустит сок.
- "Вы можете добавлять сахар, мед, или не добавлять совсем. Но если решите добавить, помните, что ваша капуста приготовится быстрее.
Квашеная капуста по рецепту Дарьи Дорошкевич
Ингредиенты на 3 кг:
- капуста – 3 кг;
- морковь – 200-300 гр;
- яблоки большие – 2 шт.
- 1 болгарский перец (исключительно органического происхождения) – по желанию;
- каменная соль – приблизительно 30 гр.
Еще можно добавить семена укропа, тмин.
Способ приготовления:
Капусту нашинковать, пересыпать солью, очень хорошо перемять руками, чтобы выделился сок. Морковь и яблоки натереть на крупной терке, перемешать с капустой.
Попробовать капусту на соль. Если получилось немного пересолено – не страшно, во время квашения вкус выровняется.
Сложить капусту в емкость, хорошо придавить, чтобы выделился сок на поверхности, сверху положить тарелку и тяжелый груз, минимум 3 кг, но лучше больше.
Оставить капусту на кухне. Срок квашения зависит от многих факторов – количества сахаров в овощах, температуре в помещении, количества капусты. Где-то на 3-4 день капуста начинает пускать пузыри и булькать. Это значит, что квашение началось.
Когда капуста заквасилась, нужно поставить ее в прохладное место (кладовая, балкон, холодильник) на хранение.
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