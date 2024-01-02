С картофелем и вареньем: как приготовить традиционные нежные пончики

Картофель в составе теста придает пончикам большей нежности и воздушности. Начинкой обычно становится густое варенье.

Пончики — традиционное украинское блюдо к Рождеству. Несмотря на то, что праздник уже прошел, ими можно наслаждаться независимо от этого. Рецептом картофельных пампушек с вареньем делится ресторатор Евгений Клопотенко.

Картофель в составе теста придает им большей нежности и воздушности.

ИНГРЕДИЕНТЫ

500 г сырого картофеля (или 400 г отварного и размятого);

40 г живых дрожжей;

500 г пшеничной муки + 50 г для подпила;

2 яйца;

50 г растопленного сливочного масла;

2 ст. л. сахара;

1 ст. л. водки;

⅓ ч.л. соли;

320 г варенья;

700 мл масла для жарки;

сахарная пудра для подачи.

Для начала чистим картофель и отвариваем его до готовности 20-25 мин. Сливаем воду и измельчаем толкушкой или пропускаем через мясорубку. Добавляем к картофелю живые дрожжи и еще раз пропускаем через мясорубку или толчем.

В миску к картофелю добавляем 500 г просеянной муки, яйца, 50 г растопленного сливочного масла, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. водки, ⅓ ч. л. соли. Тщательно вымешиваем тесто и оставляем его подходить на 10-15 мин в теплом месте.

После этого из теста формируем шарики, внутрь которых нужно положить по 1 ст. л. (20 г) варенья. Шарики пончиков выкладываем на присыпанную мукой дощечку и оставляем на 20 мин, чтобы они подросли.

В кастрюлю с толстым дном наливаем масло для жарки и разогреваем. Чтобы проверить, достаточно ли оно разогрелось — нужно окунуть в масло деревянную шпажку. Если вокруг нее образовались мелкие пузырьки, то можно начинать жарить. Осторожно выкладываем пончики в масло и жарим до золотого оттенка примерно по 10 мин.

Готовые пончики выкладываем на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло. Также можно присыпать сахарной пудрой.

Напомним, как приготовить вкусные пончики к праздничному столу с разными начинками.

Также Фокус писал о рецепте классических пампушек с чесноком.