Какие косметические средства эксперты считают бесполезными

Индустрия красоты умеет убеждать нас покупать вещи, которые нам могут быть и не нужны. И хоть все эти баночки выглядят мило, вы можете обойтись и без них.

Обзоры влиятельных лиц, удачно расположенные фотографии "до и после" и даже поддержка экспертов, так убедительно работает индустрия красоты. И вот, вы уже не успеваете оглянуться, как ваш шкафчик уже забит баночками и флакончиками, которыми вы, возможно, никогда не воспользуетесь, или, что еще хуже, продуктами, которые на самом деле не действуют, или действуют не так как обещано. О том, какие косметические средства не работают, пишет Refinery29

Для каждого необходимого ухода за кожей, например, очищающего средства (важно для удаления макияжа, масла и ежедневной грязи) и солнцезащитного крема (для защиты кожи от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей ), на рынке имеется довольно сомнительный продукт. Некоторые из самых заслуживающих доверия экспертов по уходу за кожей Великобритании делятся своими мыслями о популярных косметических покупках, которые в конце концов могут не стоить ваших денег.

Действительно ли кремы могут избавиться от растяжек и целлюлита?

Само собой разумеется, что растяжки и целлюлит совершенно нормальны и очень распространены, но это не помешало индустрии красоты изобретать различные кремы, масла для тела и средства для умывания, которые, как утверждают, с течением времени сводят к минимуму их внешний вид. Консультант-дерматолог доктор Анджали Махто говорит: "Нет данных, позволяющих предположить, что они работают эффективно".

Повышают ли коллагеновые кремы для лица эластичность кожи?

Коллаген отвечает за сохранение упругости и эластичности кожи, но со временем уровень естественного коллагена снижается . Это может быть усугублено , например, слишком долгим пребыванием на солнце (из-за вредного воздействия ультрафиолета) и курением. В нашем стремлении к вечно молодой коже кремы и сыворотки с коллагеном для местного применения становятся все более популярными, но, возможно, они и не действуют.

Доктор Париша Ачарья, врач-эстетик в клинике Waterhouse Young говорит, что такие средства помогают увлажнить кожу, но не влияют на уровень коллагена в "более глубоких слоях кожи". Это происходит потому, что молекулы коллагена слишком велики, чтобы проникнуть в кожу. Доктор Ачарья добавляет: "Мы все знаем, что коллаген играет важную роль. Это каркасный белок, который помогает поддерживать нашу кожу вместе с эластином и другими ключевыми компонентами, такими как гиалуроновая кислота . Ингредиенты для ухода за кожей, такие как витамин С и ретинол, могут содержать гораздо больше полезных веществ. благотворно влияют на нашу кожу, поскольку они стимулируют выработку коллагена в дерме (внутреннем слое) кожи".

Эксперты рекомендуют использовать сыворотку с витамином С утром и вечером сыворотку с ретинолом. При использовании ретинола важно использовать SPF в дневное время для защиты.

Обеспечивают ли устройства для чистки лица более глубокую очистку вашей кожи?

"Нужно избегать использования очищающих устройств, которые обещают глубокую очистку, особенно если вы используете кислоты хорошего качества, которые химически отшелушивают кожу. Жесткие щетки могут нанести вред коже, особенно при чрезмерном использовании, поскольку они могут повредить поверхностные слои", — объясняет доктор Ачарья. Последнее может привести к сухости, болезненности и чувствительности кожи. Ваших рук вполне достаточно.

Полезны ли очищающие маски для лица для вашей кожи?

Люси Филлипс, дерматолог и основательница Kaizen Medical, не является поклонницей отслаивающихся масок для лица, особенно если они содержат древесный уголь. "Несмотря на то, что отшелушивающие угольные маски могут помочь удалить грязь и накопления из пор, они также удаляют драгоценные клетки кожи и даже пушковые волосы [тонкие волосы на лице], из-за которых кожа может выглядеть раздраженной", — говорит она. По ее словам, древесный уголь не делает различий, когда дело доходит до "детоксикации кожи". Другими словами, вещество удаляет как старые, так и новые клетки кожи и при чрезмерном использовании может сделать кожу слишком чувствительной и склонной к раздражениям.

Действительно ли биоразлагаемые маски для лица экологически безопасны?

Поскольку мы все больше инвестируем в окружающую среду, косметические бренды постепенно отказываются от ненужной упаковки и делают более разумный выбор, когда дело доходит до поиска натуральных ингредиентов. Многие компании отказываются от одноразовых тканевых масок, содержащих пластик, в пользу хлопковых альтернатив, которые, как говорят, являются биоразлагаемыми. Но это не всегда так. Джен Новакович, эколог, косметический химик и директор The Eco Well, говорит, что когда отходы попадают на свалку, не имеет значения, биоразлагаемы они или нет. Это связано с тем, что для разрушения материала необходим правильный процесс, а исследования утверждают , что на свалке не всегда могут быть созданы правильные условия. Это означает, что "экологичная" маска для лица, которую вы выбросили, может лежать там долгое время. Баночка или тюбик с продуктом (который вы сможете использовать многократно) может быть лучше для окружающей среды, особенно если упаковка пригодна для вторичной переработки или многоразового использования .

Действительно ли крем для глаз помогает от темных кругов и морщин под глазами?

Отеки под глазами и темные круги под глазами — распространенные жалобы на кожу, но дорогой крем для глаз, который вы выбрали, чтобы минимизировать их внешний вид, возможно, не стоит того. Большинство кремов для глаз просто увлажняют кожу и временно разглаживают тонкие линии и морщины из-за их увлажняющего эффекта. Но с возрастом кожа вокруг глаз становится тоньше, она становится более дряблой и подкожный жировой слой, который находится под кожей, также начинает истончаться. Эти факторы могут привести к потемнению и отечности вокруг глаз по мере скопления жидкости. Крем для глаз не сможет решить эту проблему. Вместо этого эксперты рекомендуют высыпаться, бросить курить и уменьшить количество соли в рационе.

Действительно ли уход за кожей со стволовыми клетками работает?

Это удивительно, учитывая, что многие специалисты по уходу за лицом превозносят достоинства кремов и сывороток, содержащих стволовые клетки растений, которые омолаживают кожу и делают ее гладкой и упругой. Многие продукты, содержащие стволовые клетки, продаются по очень высокой цене. Но эксперты полагают, что в отношении стволовых клеток в уходе за кожей, особенно растительного происхождения, не существует "хороших или убедительных данных о том, что они работают". Стволовым клеткам нужна контролируемая среда, которую трудно воспроизвести и оставить на полке в средстве по уходу за кожей. Даже если формула стабильна, проникновение в кожу маловероятно. Говорят, что различные типы стволовых клеток, включая человеческие версии, регенерируют дряблую кожу, но растительные стволовые клетки не такие, как человеческие, поэтому результаты сомнительны.

Действительно ли салфетки для лица очищают кожу?

Салфетки для лица удобны (особенно после долгого дня), но они практически бесполезны для очищения кожи. На самом деле они бесполезны, поскольку все, что они делают, это перемещают грязь и мусор по вашей коже, а не удаляют ее физически.

Могут ли сыворотки с SPF заменить солнцезащитный крем?

Продукты, которые содержат солнцезащитный крем, но представляют собой сыворотки (и их рекомендуется использовать как таковые), не имеют никакого смысла. Эксперты полагают, что солнцезащитный крем должен быть последним шагом в уходе за кожей, чтобы образовалась пленка, защищающая вашу кожу от ультрафиолета и окружающей среды. Проблема с солнцезащитным кремом в форме сыворотки заключается в том, что продукт предназначен для нанесения перед увлажняющим кремом и должна использоваться только так.

Ранее Фокус писал, правда ли натуральная косметика благотворно действует на кожу.

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