Как быстро избавиться от седых волос без парикмахера и красок: лайфхак для которого понадобится картофель

Седые волосы — это не редкость у людей после 35 лет. Однако в наших реалиях можно встретить даже молодых мужчин и женщин в возрасте 18-25 лет на голове у которых уже виднеются седые волоски. И хотя седина это неизбежный физиологический процесс, все же большинство людей, хотят как можно дольше быть со своим цветом волос.

Если в большинстве случаев мужчины даже не замечают первые седые волоски, то женщины сразу же ищут способы избавиться от них. Однако, есть один способ, о котором мало кто слышал, который позволит скрыть первые седые волоски, пишет Kobieta.

Не редкость, что первым способом борьбы с седыми волосками становится простое вырывание. Однако, мало кто знает, что этот способ не только не действенный, но и провокационный к появлению новых седых волосков. Второй этап — конечно окрашивание, однако и он не всегда способен полностью скрыть седые волоски, или делает это не надолго.

Конечно проще всего отдать себя в руки парикмахерам, которые точно найдут совет вашим волосам, однако, не всем по карману дорогостоящие краски или процедуры. Поэтому на помощь может прийти действенный народный метод, который сейчас называют лайфхаком. А понадобится для него только картофель.

Говорят, что отвар из картофеля не только способен окрасить и замаскировать седые волоски, но и является полезным витамином, который укрепляет волосы. Все потому, что в отваре содержится натуральный краситель, который затемняет волосы.

Как приготовить картофельный отвар, который поможет избавиться от седых волос

Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:

-кожура с картофеля (6 картофелин среднего размера);

-4 стакана воды.

Маска для волос Фото: Freepik

Способ приготовления

Берем 6 картофелин среднего размера, тщательно моем, очищаем от кожуры. Кожуру перекладываем в кастрюлю и добавляем 4 стакана воды. Отправляем все это вариться на огонь до закипания. После готовим еще 15 минут.

Оставляем смесь до полного остывания и даем время настояться. После процеживают через сито или марлю.

Способ применения

Сначала необходимо помыть волосы своими средствами ухода. После вылить отвар на волосы и оставить на 5 минут. Далее необходимо смыть волосы теплой водой.

Если вы хотите ускорить эффект, тогда вам необходимо втереть отвар в волосы и замотать их в полотенце на 30 минут. После промыть теплой водой.

Помните, при использовании отвара ваш цвет волос станет темнее!

Рекомендуют проводить процедуру раз в неделю.

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